Charles Barkley acredita que o Philadelphia 76ers precisa trocar James Harden

James Harden não é mais a estrela de destaque que era em Houston e nos estágios iniciais de sua carreira com o Brooklyn Nets.

Sua carreira teve uma chance de redenção quando ele foi negociado para o Philadelphia 76ersmas depois de mais um ano com Joel Embiid mas sem título, há vozes descontentes dentro e fora da franquia.

Charles Barkleyum dos ex-76ers mais famosos, acredita que Harden precisa ser negociado se a equipe quiser melhorar e utilizar plenamente os pontos fortes de Embiid.

Endurecerpor sua vez, mostrou-se disposto a ajudar Philly, reduzindo seu salário para que o time pudesse alinhar jogadores melhores.

No entanto, ele pegou sua opção de jogador de 35 milhões de dólares e solicitou uma troca, o que coloca o time em uma situação muito mais difícil.

“Bem, eu pessoalmente acho que os Sixers precisam seguir em frente, acho que é hora de maximizar Maxey e Embiid”, disse Barkley à ESPN.

“Acho que eles deveriam trocar James Harden, essa é minha opinião pessoal, não sei qual é o mercado, mas acho que é hora de fazer de Maxey o cara do Sixers para ir com Joel Embiid.”

Os anjos poderia ser um ponto de aterrissagem para Harden O alto salário de Harden, combinado com a falta de jogo consistente, deixou poucos times abertos à negociação por ele, especialmente devido às regras da NBA sobre valores de comércio correspondentes.

O Los Angeles Clippers ainda estão tentando destronar o Lakers como a associação de basquete mais valorizada da cidade, e eles podem tentar fazer um movimento para Endurecer. Tendo feito um respingo inicial anos atrás no recrutamento Kawhi Leonard e Paul Georgeos Clippers lutaram e continuaram a pisar na água de maneira medíocre.

O New York Post relatou que Harden adoraria assinar com os Clippers e jogar com Leonard e George, embora seja difícil ver que tipo de pacote eles poderiam oferecer aos Sixers.