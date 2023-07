Charles Barkley assume uma posição clara sobre os boicotes da Bud Light em apoio à comunidade LGBTQ+

NBA lenda Charles Barkley sempre foi claro sobre suas inclinações políticas e identificado como uma pessoa com tendências liberais. Mesmo quando ele ainda era um jogador, você poderia dizer que ele era bastante liberal e sempre quis rejeitar qualquer tipo de discurso de ódio. Como um veterano analista da NBA, Barkley está prestes a encerrar uma carreira brilhante com TNT Esportes e começar um novo show em CNN onde ele vai falar muito mais sobre política. Como forma de se preparar para isso, Barkley está fazendo aparições públicas que deixam clara sua ideologia. Na última sexta-feira, ele visitou o mesmo bar onde foi flagrado meses atrás apoiando o LGBTQ+ comunidade em um discurso público. Ele foi muito claro sobre sua mensagem naquela época e é tão claro hoje.

Sir Charles voltou ao bar ontem à noite…. https://t.co/U3cqIcvv9ppic.twitter.com/w80V70KXWS ? Wu Tang é para crianças (@WUTangKids) 15 de julho de 2023

Barkley para os críticos da comunidade LGBTQ+: ‘Foda-se!’

Mas os discursos públicos de Barkley esta semana foram na verdade dois, o primeiro aconteceu na última quinta-feira. No discurso de sexta-feira, ele disse o seguinte: “Vou comprar algumas bebidas para vocês. E vou comprar Bud Light. E vou dizer uma coisa a vocês: todos vocês, caipiras ou idiotas que não quero beber Bud Light, fodam-se vocês. Ei, vocês não podem me cancelar. Não estou preocupado em ser cancelado. Porque deixe-me dizer uma coisa, se vocês me demitirem e me dê todo esse dinheiro, eu vou jogar golfe todos os dias. Como eu disse ontem à noite, se você é gay, Deus te abençoe. Se você é trans, Deus te abençoe. Se você tem um problema com eles, foda-se.”

Maldito amor, Sir Charles… nunca mude! pic.twitter.com/BWwoHSLV2B ? Wu Tang é para crianças (@WUTangKids) 14 de julho de 2023

Durante seu primeiro discurso, Charles Barkley foi criticado por pessoas que boicotaram Bud Light por colocar uma figura pública transgênero em suas latas de cerveja. Dylan Mulvaney foi quem conseguiu esse apoio da famosa cervejaria e as pessoas que se opõem à comunidade trans atacaram a empresa. Como resultado, a Bud Light perdeu bilhões em receita devido ao boicote de uma parte importante da população americana. Charles Barkley queria deixar suas intenções claras e foi exatamente isso que ele fez. Seu apoio à comunidade LGBTQ + já é conhecido, mas como as pessoas reagirão à última demonstração de apoio?