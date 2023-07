Charles Barkley diz que Zion Williamson ‘atrapalhou seu futuro’ se não voltar à forma

EUNunca é fácil ver um esportista lutar com problemas físicos, pois muitas vezes não é culpa deles e com uma carreira de jogador tão curta na maioria dos esportes, o tempo é precioso.

Há uma imensa frustração para muitos no mundo da NBA que Zion Williamson não está aproveitando seu potencial porque tem lutado para manter um peso estável.

Charles Barkley é uma das muitas pessoas que ponderou sobre a situação e questionou se Williamson tem as melhores pessoas ao seu redor. Ele acha que, se o fizesse, já teria lidado com seus problemas de peso.

“Sabe, isso é basquete profissional. Não somos babás. Para ganhar o dinheiro que esses caras estão ganhando hoje, não acho que seja muito dizer aos caras para entrarem em forma”, disse Barkley.

“Sua família e amigos deveriam dizer: ‘Cara, você vai estragar o seu futuro.’ E não é justo com o pelicanos. Não é justo com a NBA. Mas o resultado final, ele só precisa entrar em forma. Claro e simples. Ele só precisa crescer.”

Os próprios problemas de Barkley

Charles Barkley é um membro do Hall da Fama que teve seus próprios problemas de peso e talvez seja alguém que Williamson deveria estar ouvindo.

“Sou tão abençoado com Moses Malone, que me disse para colocar minha bunda em forma e me fez perder 50 quilos. Isso mudou toda a dinâmica da minha vida. Espero que você não leve a mal. Eu quero você para ser um grande jogador de basquete. Já estive no seu lugar. Sendo muito talentoso, estando acima do peso e, como eu disse, agradeço a Deus todos os dias por Moisés. Descanse em paz”, disse Barkley.