Charles Barkley promete ajudar apenas estudantes negros após a ação afirmativa da SCOTUS

Charles Barkley disse na sexta-feira que está alterando seu testamento para garantir que os US$ 5 milhões designados para Universidade de Auburn vão exclusivamente para estudantes negros. O NBA A lenda admitiu que foi uma resposta à decisão da Suprema Corte de acabar com a ação afirmativa.

Barkley, 60, é um ex-aluno de Auburn que já havia destinado US $ 5 milhões para a escola quando originalmente fez seu testamento e considerou torná-lo exclusivo para alunos negros, mas mudou de ideia.

A decisão do SCOTUS agora fez Barkley exagerar, mas o Hall da Fama diz que é porque ele quer ter certeza de que Auburn é sempre diverso.

“Em meu testamento, estou deixando para Auburn $ 5 milhões”, disse Barkley. “Vou mudar para ser apenas para bolsas de estudos para estudantes negros. Essa é apenas a minha maneira de tentar garantir que Auburn permaneça diversificado.

“Eu amo Auburn. Na verdade, mudei para ser usado por crianças de lares pobres. Mas depois da decisão de ontem, meu telefone estava explodindo. Eu estava conversando com meus amigos e disse: ‘Preciso ter certeza de que os negros sempre “Eu tenho um lugar em Auburn. Então, vou mudar meu testamento e torná-lo exclusivo para estudantes negros – todos $ 5 milhões.” É apenas para mim a coisa certa a fazer. Eu sempre quero ter certeza de que Auburn é diverso.

Charles Barkley quer um Auburn diversificado

Acadêmicos negros atualmente representam cerca de 5% do corpo discente em Auburn, um número relativamente estável nos últimos três a quatro anos.

“Sempre nos faltou diversidade”, disse Barkley. “Estou fazendo minha parte para garantir que sejamos mais diversificados.”

A ação afirmativa concedeu consideração especial às minorias raciais no ingresso na faculdade, uma medida de combate ao racismo no sistema educacional.

Barkley chama a decisão do SCOTUS de acabar com a ação afirmativa como um “tiro na proa” e agora está fazendo sua parte para ajudar a manter as universidades diversificadas.