Checo Perez: Ambos os carros da Red Bull são iguais, o que as pessoas estão dizendo é loucura

Adepois de cinco Grandes Prêmios sem classificação na Q3 e outra queda na Hungria na sexta-feira, Checo Pérez está sob os holofotes em Hungria. O piloto mexicano falou ao Mundo Deportivo, no qual esclarece algumas das histórias que estão sendo contadas sobre a possível diferença entre seu carro e o de Max Verstappen e as dificuldades que encontrou ao longo da temporada.

Dois RB19s diferentes?

“Os carros são os mesmos. É do interesse da equipe ter os dois carros lá em todas as corridas. É uma loucura o que está sendo dito do lado de fora. Há muita especulação”, disse ele.

Ele nega que seu carro tenha sido sabotado em alguma das corridas. “Não, não, isso é impossível! A equipe está totalmente focada em me dar a oportunidade de dar o meu melhor.”

As dificuldades de um carro muito agressivo

“Sim, sim … no final, o desenvolvimento está indo embora e as corridas vão passando e às vezes você sente ‘não posso fazer isso como antes e tenho que procurar no acerto’. E você evolui no fim de semana e as condições mudam e aquela parte com a qual você não se sente confortável sai mais nas condições difíceis.”

O lugar mais pressurizado na grade

“Eu me reafirmo. 90 por cento dos pilotos afundariam ao lado de Verstappen. Se você não é mentalmente forte, não pode estar em Red Bull. Você não deve subestimar o nível de pressão que está sofrendo aqui. Red Bull é uma equipa onde se tens uma má sessão tens cinco pilotos na mira. É uma pressão constante da imprensa. Nesses três anos nunca vi isso em nenhum outro time antes. Com Ferrari, Aston Martin, Mercedes, você nomeia a equipe, todos os seus pilotos tiveram momentos ruins, mas tudo bem. Não é como o Red Bull, onde você passa por um momento ruim e tem que deixar o time”.

Desconhecendo rumores futuros

“Agora só penso nesse momento, em voltar ao nível que estava no início da temporada, porque muita gente esquece e pensa que estou em segundo no campeonato porque eles dão pontos na oficina. Campeonato Mundial depois da fase ruim que tive, é por causa do meu bom começo de ano. Mas enfim, meu único objetivo agora é voltar a esse patamar e não penso além disso. Não estou pensando em 2025.”