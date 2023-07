Checo Perez: “É inacreditável o que a Fórmula 1 fez nos EUA”

Despiar o fato de que Fórmula 1 terá seu próximo Grande Prêmio na Hungria, onde acontecerá o Grande Prêmio da Hungria Qatar Airways 2023, piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Prez está na capital espanhola, Madrid, onde ofereceu um Showrun com a sua equipa, Red Bull Racing.

Para a exposição, ‘Checo’ utilizou o 2011 Red Bull RB7com o qual o agora aposentado Sebastian Vettel ganhou o campeonato naquele ano, em um evento que contou com a presença de milhares de pessoas que se reuniram nas ruas de Madrid e passaram por lugares significativos como Cibeles, Recoletos e Coln. A cidade está lutando para ter uma corrida de F1, então a presença de Perez e da Red Bull ajudam a causa.

Checo Perez: É inacreditável o que a Fórmula 1 fez nos Estados Unidos

Em entrevista com MARCA em inglêsSergio Prez foi questionado sobre o que pensa sobre como a Fórmula 1 conquistou milhares de seguidores nos Estados Unidos, país que sedia três Grandes Prêmios este ano: Miami (que aconteceu no dia 7 de maio), Circuito das Américas (22 de outubro), e o novo GP de Las Vegas (18 de novembro).

“É incrível o que a Fórmula 1 fez nos Estados Unidos. Você pode realmente ver que finalmente conseguiu quebrar barreiras, e agora a F1 é muito popular na América”, comentou o piloto da Red Bull, que atualmente está em segundo lugar no campeonato de pilotos, atrás do companheiro Max Verstappen.

Checo prefere a nova Fórmula 1

Uma parte significativa do sucesso que a F1 teve na América se deve ao Netflix Series ‘Dirigir para Sobreviver,’ que tem sido um grande sucesso, apesar de algumas críticas por não ser precisamente preciso nas histórias que apresenta. Assim, Checo foi questionado se prefere a antiga Fórmula 1 com circuitos na Europa ou a chamada nova F1 da Netflix.

“Gosto deste, do novo porque a Fórmula 1 cresceu muito e, no final das contas, tem um público muito grande”, disse o piloto mexicano, que se prepara para superar a sequência de várias corridas consecutivas em que não conseguiu chegar ao Q3, apesar de ter um dos dois melhores carros da pista. Checo espera alcançá-lo no Grande Prêmio da Hungriaque acontecerá no dia 23 de julho.