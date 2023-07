Checo Perez faz uma criança chorar, mas depois a surpreende e a recompensa

Sérgio ‘Checo’ Pérez começou da pior maneira sua participação no Grande Prêmio da Hungriajá que sofreu uma queda nos minutos iniciais do primeiro treino, que fez uma criança chorar, mas que minutos depois viveu um momento inesquecível ao lado do piloto mexicano, que o convidou para o paddock.

As últimas semanas não foram as melhores para o piloto mexicano, que continuou com esta sequência negativa e não passavam nem cinco minutos do início dos treinos quando aconteceu o acidente e Checo Perez foi eliminado.

O mexicano escapou ao pisar na grama e acabou batendo no muro, o que causou indignação e decepção entre os presentes.

O momento mais emocionante, porém, foi quando um menino foi flagrado pelas câmeras de televisão, e elas flagraram o momento em que ele começou a chorar com o pai, que estava vestido de Checo Pérezroupas de.

É importante destacar que o menino estava vestido com as cores da AlphaTauri, embora não tenha escondido sua tristeza ao ver o mexicano chocado contra as barreiras.

Checo Perez convida menino para o paddock

Depois que o vídeo do menino chorando se tornou viral, o piloto mexicano fez uma grande ação em relação a ele, convidando ele e seu pai para o box da Red Bull.

Com um sorriso de orelha a orelha, o garotinho estava com Checo Pérezque também lhe deu um boné e passou algum tempo com ele antes do Treino 2.

A reação de Helmut Marko ao acidente de Checo Perez

Em bandeira vermelha, e já eliminado do Treino 1 da GP da Hungriao jogador de 33 anos de Guadalajara foi levado ao box da Red Bull em uma van, imaginando como seria recebido.

Depois de uma longa viagem até os boxes, Sergio Prez conversou com seu engenheiro, Hugh Birde Helmut Markoum de seus maiores críticos.

No entanto, a reação do assessor da equipe foi cautelosa e, ao contrário do que se poderia pensar, após um tapinha no ombro de Checo, ambos soltaram uma gargalhada como se fossem cúmplices.

Este contratempo para Checo Perez aumenta o pesadelo das últimas cinco pré-eliminatórias, que começaram em Mônaco, passaram por Espanha, Canadá, Grã-Bretanha e Áustria, e agora chegaram a Hungaroring.