Checo Perez furioso com Hamilton: Ele arruinou nossa corrida

Sérgio Perez lamentou o incidente com Lewis hamilton que pôs fim às suas aspirações ao pódio na Sprint Race no Grande Prêmio da Bélgica.

No final da sessão em Spa-Francorchamps, Checo partilhou com o britânico o que aconteceu e a boa decisão que a Red Bull tomou de subir várias posições.

“Viemos com bom ritmo, a equipe fez uma estratégia muito boa e pit stop, conseguimos subir boas posições”, disse à imprensa em espanhol.

Ele acrescentou: “Estávamos lutando por uma posição com gasoso, então Hamilton chegou e passou por cima do meu carro; ele estragou todo o lado direito do meu carro e tivemos que desistir porque eu não tinha aderência nenhuma.

Quanto à possibilidade de chegar ao pódio na Sprint Race, Checo estava optimista antes da entrada do safety car como resultado de Fernando Alonso acidente: “Foi difícil seguir Gasly, eu estava procurando a manobra antes do safety car chegar e eu estava perto dele.

“No reinício já estava perto do Gasly e depois veio aquele contacto com o Hamilton. Foi uma pena porque estragou bastante a nossa corrida com todos os estragos que ele fez no lado direito do carro, no pontão, no chão; significava que nossa corrida terminava ali.”

Sobre como a chuva afetou a corrida e quais são suas aspirações para o GP da Bélgica, Sérgio Perez insistiu que vai lutar pela vitória.

“A vitória é o objetivo para amanhã; temos uma boa posição de largada, que é o que conta, espero que possamos fazer uma corrida perfeita, então vou dar tudo de mim para esse resultado amanhã.”