Checo Perez não se incomoda com a ‘ameaça’ de Ricciardo: É tolice pensar tão à frente

“Está correto”, Sérgio Perez foi categórico ao ser questionado se continuará com Red Bull em 2024, então ele foi cauteloso e não vê Daniel Ricciardo como uma ‘ameaça’ para substituí-lo.

No dia da mídia antes do GP da Hungria, Checo minimizou a importância da presença do piloto australiano na AlphaTauri e destacou que ele não é o único que quer sua vaga na equipe de bebidas energéticas.

“De minha parte, isso não muda nada. Eu dirijo para a Red Bull, e não é apenas Danielé Yuki e 98 por cento do grid adoraria pilotar por esta equipe, então, no momento, é nisso que estou focado”, Pérez disse, conforme citado pelo Racing News 365.

Checolugar dos detratores Ricciardo futuramente na Red Bull, algo que nem se preocupa com o mexicano: “Estive com os engenheiros, nem tenho tempo para discutir o que está acontecendo com Daniel. Acho que é uma grande oportunidade para ele, e é isso.”

“Estou me concentrando na Hungria e depois na Bélgica, não estou pensando em 2025, sabe? É um mundo tão longo pela frente; e é bobagem pensar tão à frente.”

Checo Perez, pronto para o GP da Hungria

Por outro lado, o piloto de 33 anos de Guadalajara voltou a se autocrítica pelas cinco desastrosas sessões de qualificação que fez, por isso está confiante em sair da crise.

“Sou o primeiro que não está feliz com o que aconteceu, mas sou um vencedor e não gosto de ter fins de semana ruins, não é para isso que estou aqui. Poderia estar em casa fazendo outra coisa, mas estou aqui porque sei que posso e já fiz isso antes”, Checo disse.

Pérez destacou que no momento não está focado em seu contrato com a Red Bull, que termina após a temporada de 2024: “Estou na F1 há 13 anos, então não sou um cara que pensa muito mais à frente”.

Para finalizar, o piloto mexicano afirmou não estar preocupado com a possibilidade de alterar o formato do fim de semana Sprint na Bélgica no próximo fim de semana.

“Trabalhamos na F1 e temos que nos adaptar e cumprir tudo o que é pedido, e estar preparados para todas as circunstâncias”.