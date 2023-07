Checo Perez sabe onde errou sua classificação: “Meus pneus esfriaram”

Fou a quinta corrida consecutiva, Sérgio Perez enfrenta uma batalha difícil, e agora no Grande Prêmio da Inglaterra, ele largará da 16ª colocação.

A pressão consumiu Checoe uma má estratégia da Red Bull o obrigou a ficar na frente do pelotão, e por muito tempo, após a bandeira vermelha causada por Kevin Magnussen faltando pouco mais de três minutos para o fim do primeiro trimestre.

“Foi complicado no final porque estávamos mais no final do pit lane, demorou muito para chegar à temperatura e nessas condições você precisa”, disse o mexicano em entrevista à mídia em espanhol em Silverstone.

Checo Pérez culpou o tempo por estar fora da qualificação rapidamente.

“Tivemos boa posição na pista, mas temperatura muito ruim nos pneus”, disse ele.

“Ficamos parados lá por muitos minutos e todos os pneus esfriaram; naquela volta não consegui colocá-los na temperatura certa.”

Para finalizar, o mexicano de 33 anos lamentou como foi sua classificação enquanto Max Verstappen somou sua quinta pole position consecutiva.

“É quando eu luto mais com o Red Bull e é essa a sensação que tenho do carro, quando as condições da pista mudam; especialmente com baixas temperaturas, eu luto”, disse. Pérez disse.

“Vai ser complicado mais uma vez, mas pagamos o preço por uma classificação ruim e esperamos que amanhã possamos fazer isso de novo.”

Posições de qualificação GP da Grã-Bretanha 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. George Russel (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpino)

11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Esteban Ocon (Alpino)

14. Logan Sargento (Williams)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16. Sergio Pérez (Red Bull)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19. Nyck de Vries (AlphaTauri)

20. Kevin Magnussen (Haas)