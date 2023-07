Chegou o momento de acabar com as dívidas! DESENROLA BRASIL já começou!

Em uma nova fase do programa Desenrola Brasil, credenciadas pelo Banco Central, instituições financeiras iniciaram a oferta de renegociação de dívidas nesta segunda-feira (17). De acordo com o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de brasileiros são elegíveis para participar dessa etapa.

O programa, que foi desenvolvido para ajudar brasileiros a sair do endividamento, atinge agora a Faixa 2. Essa fase abrange as pessoas com renda entre dois salários mínimos, ou R$ 2.640, e R$ 20 mil mensais. No entanto, só poderão se beneficiar aqueles que foram inclusos no cadastro de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022.

O que é o Programa Emergencial – Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa de renegociação emergencial para inadimplentes. O objetivo é facilitar, principalmente para a população de baixa renda, a regularização de dívidas junto a instituições financeiras. As dívidas podem ser quitadas em canais selecionados pelos agentes financeiros e divididas em pelo menos 12 prestações.

Quais as condições para renegociar minhas dívidas?

Bancos também poderão perdoar dívidas que não ultrapassem R$ 100. Isso permitirá que cerca de 1,5 milhão de pessoas tenham seus nomes retirados dos cadastros de devedores, retomando assim seu acesso ao crédito.

Já está disponível também a habilitação para agentes financeiros atuarem na Faixa 1 do programa. Para isso, é necessário solicitação na plataforma do Fundo Garantidor de Operações (FGO) Desenrola Brasil, cumprindo os critérios negociais e tecnológicos estipulados no Manual de Procedimentos Operacionais da iniciativa.

Quem pode participar do Desenrola Brasil?



Podem aderir ao Desenrola Brasil na etapa que tem início em setembro, aqueles com dívidas até R$5 mil e que possuem renda de até dois salários mínimos. Também estão aptos ao programa aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O intuito do Desenrola Brasil é promover um alívio financeiro e uma retomada de crédito para a população inadimplente. Com esse programa, muitos brasileiros que estavam em uma situação financeira complicada encontrarão caminhos para solucionar seus problemas.

Como se inscrever no Programa Desenrola Brasil?

A partir de hoje (17), os beneficiados da faixa 2 poderão se cadastrar para renegociar suas dívidas no Programa Desenrola Brasil. Cada banco oferecerá opções de renegociação diretamente para os clientes. A Faixa 1 terá o processo de renegociação iniciado apenas em setembro.

Na segunda fase do Desenrola Brasil, provavelmente os beneficiários da faixa 1 precisarão fazer o login em seu perfil no gov.br para selecionar a instituição financeira no qual se está devendo e escolher o número de parcelas para pagar a dívida. Mais informações surgirão conforme o programa avançar.