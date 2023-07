Cheques de estímulo Califórnia: como saber se você receberá seu reembolso de imposto de classe média?

Califórnia os contribuintes receberam o tão necessário alívio através do Reembolso de Imposto de Classe Média (MCTR) programa, beneficiando quase 32.000.000 de habitantes e seus dependentes. O MCTRum pagamento único, foi projetado para aliviar os encargos financeiros e apoiar a comunidade de classe média do estado.

Se você se qualificar para o Reembolso de Imposto de Classe Média, há boas notícias – você não precisará passar por nenhum processo de inscrição adicional. Os pagamentos serão distribuídos automaticamente aos destinatários qualificados. O período de distribuição de pagamentos está definido para ocorrer entre Outubro 2022 e Janeiro de 2023.

Para ser elegível para o MCTRvocê deve atender aos seguintes requisitos:

Declaração de Imposto de Renda oportuna: Você deve ter apresentado sua declaração de imposto de renda de 2020 até 15 de outubro de 2021. Se você solicitou um Número de Identificação de Contribuinte Individual (ITIN) e não o recebeu até 15 de outubro de 2021, você deve preencher sua declaração de imposto de renda de 2020 completa até 15 de fevereiro de 2022.

Você deve ter apresentado sua declaração de imposto de renda de 2020 até 15 de outubro de 2021. Se você solicitou um Número de Identificação de Contribuinte Individual (ITIN) e não o recebeu até 15 de outubro de 2021, você deve preencher sua declaração de imposto de renda de 2020 completa até 15 de fevereiro de 2022. Limites de renda bruta ajustada da Califórnia (CA AGI): Sua renda bruta ajustada da Califórnia deve estar dentro dos limites específicos descritos nas diretrizes do MCTR.

Sua renda bruta ajustada da Califórnia deve estar dentro dos limites específicos descritos nas diretrizes do MCTR. Não Dependente: Você não deveria ser elegível para ser reivindicado como dependente no ano fiscal de 2020.

Você não deveria ser elegível para ser reivindicado como dependente no ano fiscal de 2020. Residência na Califórnia: Você deve ter residido na Califórnia por pelo menos seis meses durante o ano fiscal de 2020 e também ser residente na Califórnia na data em que o pagamento for emitido.

Calculando o valor do pagamento

A quantidade de seu Reembolso de Imposto de Classe Média vai depender do seu Renda bruta ajustada da Califórnia (CA AGI) conforme relatado em sua declaração de imposto de renda de 2020 e seu status de arquivamento. Aqui está um detalhamento dos valores de pagamento para diferentes faixas de renda e status de arquivamento:

Arquivamento de casamento/RDP em conjunto

:

CA AGI $ 150.000 ou menos: $ 1.050 com dependente, $ 700 sem dependente

$ 1.050 com dependente, $ 700 sem dependente CA AGI $ 150.001 a $ 250.000: $ 750 com dependente, $ 500 sem dependente

$ 750 com dependente, $ 500 sem dependente CA AGI $ 250.001 a $ 500.000: $ 600 com dependente, $ 400 sem dependente

$ 600 com dependente, $ 400 sem dependente CA AGI $ 500.001 ou mais: Não qualificado para o MCTR

Chefe de Família ou Viúva Qualificada:

CA AGI $ 150.000 ou menos: $ 700 com dependente, $ 350 sem dependente

$ 700 com dependente, $ 350 sem dependente CA AGI $ 150.001 a $ 250.000: $ 500 com dependente, $ 250 sem dependente

$ 500 com dependente, $ 250 sem dependente CA AGI $ 250.001 a $ 500.000: $ 400 com dependente, $ 200 sem dependente

$ 400 com dependente, $ 200 sem dependente CA AGI $ 500.001 ou mais: Não qualificado para o MCTR

Arquivamento Individual ou Casado/RDP Separadamente:

CA AGI $ 75.000 ou menos: $ 700 com dependente, $ 350 sem dependente

$ 700 com dependente, $ 350 sem dependente CA AGI $ 75.001 a $ 125.000: $ 500 com dependente, $ 250 sem dependente

$ 500 com dependente, $ 250 sem dependente CA AGI $ 125.001 a $ 250.000: $ 400 com dependente, $ 200 sem dependente

$ 400 com dependente, $ 200 sem dependente CA AGI $ 250.001 ou mais: Não qualificado para o MCTR

É essencial determinar o seu COMO VOCÊ com base nas linhas específicas mencionadas no MCTR diretrizes para identificar sua elegibilidade e valor de pagamento com precisão.

Se você atende aos critérios e ainda não recebeu seu pagamento, seja paciente, pois a distribuição ainda está em andamento. O Reembolso de Imposto de Classe Média é uma iniciativa para ajudar os californianos a se recuperarem de dificuldades financeiras e construir um futuro mais forte e estável.