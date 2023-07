Cheques de estímulo: o governo está enviando um novo cheque de $ 1.200?

Aembora Pagamentos de estímulo que começou a ser lançado devido ao COVID 19 pandemia não está mais acontecendo, ainda existem alguns estados que oferecem algum tipo de ajuda financeira às pessoas necessitadas. Esses pagamentos vêm na forma de abatimentos fiscais, créditos fiscais, fundos de compartilhamento de riqueza, reduções de imposto de renda estadual, entre outros. Existem até alguns estados que oferecem ajuda financeira que sobe centenas de dólares mensalmente. Mas os chamados Verificações de estímulo valiam um bom dinheiro útil. Muitos se perguntam se esses $ 1.200 os cheques voltariam de alguma forma ou forma. Para responder a uma pergunta tão sutil, precisamos primeiro examinar alguns fatos.

As verificações de estímulo estão voltando?

Como eram conhecidos publicamente, Verificações de estímulo não voltarão tão cedo, foram exclusivamente para ajudar as pessoas a suportar os danos causados ​​pela pandemia global. No entanto, muitos dos outros tipos de ajuda financeira ainda existem e alguns estão sendo pressionados a permanecer para sempre. Nos últimos meses, Rep. Ilhan Omar de Distrito de Minnesota falou com seus colegas sobre isso. Ela está apoiando duas propostas que inevitavelmente beneficiarão milhões de americanos necessitados. O primeiro era fornecer um piso de renda para todos que enfrentassem a desigualdade. Quanto à segunda proposta, Omar também apoia a realização Crédito de imposto da criança permanente.

Nenhuma dessas propostas é chamada de Verificação de estímulo, mas são ajudas mensais que ajudarão as pessoas necessitadas a ficar fora da pobreza total. Ela está pressionando por cheques mensais de $ 1.200 como parte do APOIAR Agir. Ilhan Omar tem tentado ajudar as minorias necessitadas ao longo de toda a sua carreira. Ela não planeja parar tão cedo e ser aprovada seria considerada um sucesso para ela. Mas Omar não é o único legislador que apoia essas iniciativas. Independentemente disso, atualmente não há apoio majoritário para nenhuma dessas propostas.