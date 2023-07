Chicharito Hernandez deixará o LA Galaxy? Os recentes movimentos da equipe nas mídias sociais fazem parecer provável

Tele futuro de Javier Chicharito Hernández no Los Angeles Galaxy parece mais incerto a cada dia.

O atacante mexicano se recupera de uma lesão no joelho que o deixou de fora até o final da atual temporada da MLS e, uma atitude do clube de Los Angeles, sugere que os tempos do jogador de Guadalajara no time comandado por Greg Vanney são numerados.

Chicharito, removido do LA Galaxy?

O Mundo Deportivo informa que antes do Tráfego contra LAFCa presença de chicarito Hernandez foi reduzido no Galáxianas redes sociais do clube, bem como no site do clube, nas imagens promocionais dos jogos e nos pontos de venda de mercadorias.

No dia 31 de dezembro termina o contrato do mexicano com o clube de Los Angeles e, caso não se chegue a um novo acordo, hernandez se tornará um agente livre.

Ainda que o facto da sua imagem aparecer cada vez menos em relação à equipa, nos leve a crer que o mexicano poderá não continuar com o Galáxia.

Javier Hernandez, focado em sua recuperação

Em 23 de junho, ambos Chicharito e o clube informou que a cirurgia reconstrutiva realizada no ligamento cruzado anterior do joelho direito foi bem-sucedida e ele já está em casa.

“Pronto para dar tudo pela recuperação”, disse o jogador na altura.

“Abrace esses momentos de dor, porque a vida não é sobre não ter obstáculos, é sobre superar qualquer obstáculo que surja em seu caminho. E o mais importante, aproveite a jornada da vida!” disse hernandez na entrevista concedida ao podcast David Maltzer Playbook, da qual compartilhou trechos em suas redes sociais.