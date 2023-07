Chris Jones definido para novo contrato Chiefs – é a peça que faltava para conseguir DeAndre Hopkins?

Tele Kansas City Chiefs tem um dos NFLlistas mais talentosas – mas também entre as mais caras. É preciso muito dinheiro para manter um núcleo vencedor que inclua Patrick Mahomes, Travis Kelcee Chris Jones junto. Às vezes, sacrifícios precisam ser feitos para manter o trem da vitória rolando nos trilhos.

Por exemplo, Kelce jogou por vários anos com um salário abaixo do seu valor de mercado, enquanto jones está definido para renegociar seu contrato em termos mais favoráveis ​​para a equipe – talvez abrindo a porta para uma certa estrela agente livre vir para Cidade de Kansas.

O contrato de Jones tem um ano restante

O chefes nunca pareceu perder jonessua escolha de segunda rodada em 2016, que desde então se transformou em um dos NFLos mais temidos ataques defensivos. Jones fez o Pro Bowl cada uma das últimas quatro temporadas e, finalmente, recebeu a primeira equipe Tudo profissional homenagens em 2022 – quando ajudou o chefes ganhe o Super Bowl.

O acordo de Jones expira em 2024, e um novo acordo com Cidade de Kansas o verá estender esse acordo e renegociar seu salário para que os Chiefs tenham mais espaço sob o teto salarial. Com esse espaço disponível, os Chiefs podem fazer um grande esforço para obter ajuda do wide receiver antes do início da temporada.

DeAndre Hopkins se aproximando?

Uma vez o chefes retrabalho jones‘ contrato para remover seu limite significativo, muitos na NFL acreditam que a franquia tentará adquirir Tudo profissional largo DeAndre Hopkinsque está sem equipe desde sua saída do Arizona Cardinals em maio.

O Titãs do Tennessee e Patriotas da Nova Inglaterra têm estado fortemente ligados com Hopkins, e ambas as equipes apresentaram ofertas de contrato para o jogador de 31 anos. Mas Kansas City teria entrado em contato com D Hopenquanto ele continua esperando pela melhor oportunidade – que poderia facilmente estar se conectando com Mahomes e seu núcleo de campeonato em Estádio Arrowhead.