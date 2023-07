Chris Jones, do Kansas City Chiefs, resiste ao impasse contratual e pula o campo de treinamento

Dataque defensivo Chris Jones do Kansas City Chiefsnão compareceu ao campo de treinamento da equipe no sábado, de acordo com vários relatórios. O motivo de sua ausência está em uma disputa contratual em curso entre o jogador e a equipe.

Adam Schefter da ESPN lança luz sobre a situação, revelando que ambas as partes estão em desacordo, tornando difícil chegar a um consenso sobre um nova extensão de contrato para Jones. Como resultado, sua resistência pode se estender além do acampamento de duas semanas.

O Ian Rapoport da NFL Network divulgou que Jones está prestes a incorrer em uma pesada multa de $ 50.000 para cada dia que ele perde no campo de treinamento. Tais penalidades servem como um impedimento significativo, mas resta saber se elas irão acelerar as negociações ou pressionar Jones. mais longe Da mesa.

jones, que está entrando no último ano de seu contrato atual, encontra-se em meio a um mercado de tackles defensivos em rápido crescimento. Seu desempenho impressionante em campo chamou a atenção, especialmente com o recente sucesso de quatro anos, negócio de US$ 96 milhões assinado por Quinnen Williams, do New York Jetsestabelecendo o padrão para contratos lucrativos na posição.

O tackle defensivo de 28 anos, sem dúvida, provou seu valor. Ultima temporada, jones ostentava uma surpreendente taxa de vitórias de passagem de 21 por cento, tornando-o o melhor indiscutível no NFL na posição dele. Suas habilidades lhe renderam inúmeros elogios, incluindo quatro Pro Bowl seleções e primeira equipe e segunda equipe Tudo profissional distinções.

A ascensão espetacular de Chris Jones enquanto o dínamo defensivo alimenta o impasse contratual

jones assinou um contrato de quatro anos, $ 80 milhões contrato em julho de 2020 e, desde então, ele prosperou em campo, conquistando um segundo Super Bowl vitória e causando impacto em todos os jogos. Este ano, ele deve levar para casa um salário-base de $ 19,5 milhõescom incentivos adicionais potencialmente aumentando ainda mais seus ganhos.

O determinado tackle defensivo pode ganhar um extra $ 500.000 através de um bônus de treino, enquanto um impressionante 10 sacos durante a temporada poderia garantir-lhe uma atraente US$ 1,25 milhão bônus de incentivo. Jones provou consistentemente a si mesmo, com 15,5 sacas na última temporada, que lhe rendeu um merecido terceiro lugar na votação de jogador defensivo do ano.

Ao longo de seus sete anos carreira na NFLJones demonstrou sua proeza, acumulando um impressionante total de 65 sacos em 107 jogos, 86 do qual ele começou. Seu desempenho consistente fez dele um dos mais formidáveis ​​​​ataques defensivos da liga.

À medida que as negociações continuam, Jones continua focado em garantir um contrato que reflita seu inegável talento e valor para o Kansas City Chiefs. O Jeffery Simmons dos Titãs, Rams’Aaron Donald,Daron Payne dos Comandantes de Washingtone a Gigantes Dexter Lawrence estão entre aqueles que recentemente assinaram acordos significativos, estabelecendo um precedente para o potencial pagamento de Jones.

Enquanto o impasse continua, chefes os fãs aguardam ansiosamente notícias de uma resolução que trará sua estrela defensiva de volta ao campo. Até lá, todos os olhares estão voltados para a mesa de negociações, na esperança de presenciar um acordo que satisfaça ambas as partes e mantenha Chris Jones vestindo as cores dos Chiefs nos próximos anos.