Chris Wade substitui Movlid Khaybulaev nos playoffs dos meio-médios do PFL

Chris Wade espera que cinco seja seu número da sorte.

O veterano de 35 anos substituiu o campeão do PFL em 2021, Movlid Khaybulaev, na semifinal contra Gabriel Braga nos playoffs dos meio-médios do PFL. A notícia representa a quinta vez de Wade avançando para os playoffs do PFL em busca do grande prêmio de $ 1 milhão da promoção, depois de ficar aquém nas temporadas de 2018, 2019, 2021 e 2022.

“E aí, pessoal? Eu tenho notícias de última hora. Estamos de volta ”, anunciou Wade na quarta-feira no Instagram. “De volta para a quinta semifinal consecutiva no torneio PFL $ 1 milhão. Vou enfrentar Gabriel Braga, dia 4 de agosto, em San Antonio, Texas. Estou tão empolgado, você não tem ideia. Eu tenho treinado pra caramba, e o destino é uma coisa poderosa.”

Wade (23-9) terminou em quinto lugar na temporada regular dos meio-médios do PFL de 2023. Ele dividiu suas duas aparições na temporada regular, perdendo na decisão unânime para o cabeça-de-chave nº 1 Bubba Jenkins antes de se recuperar com uma paralisação no primeiro turno de Ryoji Kudo.

Wade perdeu três de suas quatro aparições anteriores nas semifinais sob o guarda-chuva do PFL. Sua única vitória na semifinal veio em 2021, quando ele derrotou Jenkins para avançar para as finais do torneio, antes de perder a decisão para Khaybulaev com o prêmio de $ 1 milhão em jogo.

Braga (11-0) conquistou vitórias sobre o quarto cabeça-de-chave da chave, Jesus Pinedo, e o ex-desafiante ao título do UFC, Marlon Moraes, na temporada regular de 2023, garantindo o segundo lugar nos playoffs.

As semifinais dos penas do PFL acontecem junto com as semifinais dos meio-pesados ​​no dia 4 de agosto no Boeing Center em Tech Port em San Antonio, Texas.