Christian Horner sobre Checo Perez: Sua corrida foi fantástica, mas…

Sérgio Pereza capacidade de voltar de posições não está em dúvida, como ele fez ao longo de sua carreira na Fórmula 1.

Agora que tem o melhor carro do grid, ele confirmou isso, mas o que falhou com ele foi a classificação, já que registrou cinco Grandes Prêmios consecutivos sem entrar no Q1.

Apesar dessas decepções, Checo Perez continua na segunda posição da F1 na classificação de pilotos, mas terá que melhorar aos sábados.

“Como avalio sua corrida hoje? Eu diria que foi fantástica”, Christian Horner disse sobre o mexicano.

“O problema dele é que ele deve se classificar melhor, então tenho certeza que tudo ficará bem.”

O Red Bull chefe da equipe mostrou seu apoio ao mexicano nos momentos ruins, mas também reconheceu que PérezA classificação de ‘s foi decepcionante.

Checo concorda, pois sabe que a chave para sair da depressão é a atuação aos sábados.

“Para melhorar acho que é resolver os sábados, porque há ritmo, acho que é mais difícil para mim com o carro sem combustível, estou a ficar muito sensível ao carro, não sei e não sabemos se é por causa das mudanças de vento, temperatura”, explicou ele depois de Silverstone.

“Também há um pouco de como o carro está evoluindo, e isso me custou, acho que estarei no simulador amanhã.

“Se resolvermos os problemas do sábado, teremos grandes domingos.”