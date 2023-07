Chuvas em Penedo: SEMSP identifica lixo doméstico como causa de alagamento na Rua Jatobá

A Prefeitura de Penedo descobriu no final da tarde desta sexta (07) que a principal razão para o alagamento na Rua Jatobá, localizada na parte baixa da cidade, era um entupimento causado pelo acúmulo de lixo doméstico nos canos de escoamento.

Este incidente ressaltou um problema recorrente, apesar dos esforços constantes da administração municipal para coibir o descarte impróprio de resíduos, além da manutenção da coleta regular de lixo doméstico e o recolhimento de entulho das ruas de Penedo.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) encontrou diversos objetos bloqueando o sistema de drenagem de águas pluviais, problema também detectado em outras ocasiões de alagamento e localidades diferentes.

O Secretário Ivo Costa comentou a situação: “Temos duas galerias. Uma nova e uma antiga. Todas as duas estavam entupidas. Uma com muito lixo, e a outra estava com os bueiros entupidos. Estou acompanhando de perto os trabalhos e fizemos a desobstrução dos bueiros, a limpeza e agora as águas estão fluindo normalmente, com uma velocidade muito boa. Acredito que dentro de meia hora conseguiremos resolver esse problema. E as pessoas ficarão mais tranquilas e confiantes de que esse problema será resolvido.”

A equipe da Defesa Civil Municipal também está monitorando outras áreas de risco. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) identificou um buraco de grande porte no bairro Santa Cecília, popularmente conhecido como Matadouro, que se abriu devido às chuvas.

Os engenheiros já entraram em contato com a empresa responsável pela obra que está sendo naquela localidade, reparo que começará a ser feito na segunda-feira. Até lá, o local será isolado para alertar em relação ao risco.

Além disso, é importante destacar que, desde as primeiras horas da manhã, agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) estão trabalhando incansavelmente para sinalizar as vias obstruídas em consequência das chuvas.

Este esforço contínuo visa garantir a segurança de pedestres e motoristas, minimizando possíveis transtornos e perigos inerentes às condições adversas de tráfego. A SMTT solicita a todos que respeitem a sinalização e evitem áreas marcadas como obstruídas, a fim de manter a segurança de todos.

Se tiver alguma ocorrência, entre em contato pelo WhatsApp da Defesa Civil de Penedo: (82)9922-4254, ou com o Corpo de Bombeiros Militar pelos telefones: 193, 3551-4725, 3551-7622, 98878-5942 ou 99427-8272.

SECOM/PMP