CHUVAS FORTES estão PREVISTAS para esta semana em ALGUMAS REGIÕES do país

Durante o inverno no Brasil, que se estende até quase o fim de setembro, é comum que chuvas fortes ocorram com maior frequência em algumas regiões. Por isso, é importante ficar alerta à previsão do tempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou previsões para a última semana de julho. O alerta é sobre a possibilidade de chuvas fortes em algumas áreas específicas do país.

Previsão do tempo com chuvas fortes para diversas regiões do país

Na região Norte, são esperados volumes acima de 30 mm, especialmente nas áreas mais extremas. Nas regiões noroeste de Roraima e Amazonas, as chuvas podem ultrapassar 50 mm.

No Nordeste, são esperados acumulados de mais de 20 mm, principalmente nas áreas litorâneas, como a costa leste e litoral norte do Maranhão. Já no Matopiba, que inclui Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o tempo deve permanecer seco e estável.

Para a região Sul, são previstas chuvas leves. No Sudeste e Centro-Oeste, a maior parte das áreas deve permanecer seca, com exceção do Espírito Santo e a região sul de São Paulo, onde há risco de chuvas.

Frente fria no Sul

A região sul do Brasil está prestes a receber uma nova frente fria, que pode formar um novo ciclone e resultar em queda de temperatura e chuvas em todos os estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, os volumes acumulados podem superar 50 mm tanto no centro como no leste do estado. Paraná e Santa Catarina também devem registrar acumulados de mais de 30 mm.

Diante dessas previsões, é importante que a população esteja atenta e tome as devidas precauções. Em casos de risco de deslizamentos, quedas de árvores ou descargas elétricas, é fundamental acionar a defesa civil local. Além disso, é necessário estar ciente dos problemas de saúde relacionados às queimadas e à baixa umidade nas regiões Centro-Oeste e Sul.

Saque calamidade para moradores de Alagoas

A Caixa anunciou que os trabalhadores residentes em Jacuípe, região Norte de Alagoas, estão autorizados a solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Isso porque os cidadãos ficaram sujeitos à calamidade causada pelos temporais no início do mês.

O reconhecimento do estado de emergência em 32 cidades de Alagoas, devido às chuvas, possibilita que os moradores de áreas afetadas em Jacuípe solicitem o saque até o dia 07 de outubro.

O procedimento de solicitação é feito pelo aplicativo FGTS (disponível para iOS e Android), através da opção “Meus Saques”. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00. O aplicativo permite que o trabalhador indique uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber o valor, sem custos adicionais.



Passo a passo

Atualmente, 23 municípios de Alagoas, Acre, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm o pagamento vigente do Saque FGTS por motivo de calamidade. Para solicitar o saque, o trabalhador deve seguir as orientações da Caixa:

Baixar o aplicativo;

Cadastrar-se;

Acessar a opção “Meus Saques”;

Selecionar “Outras situações de saque – Calamidade pública”.

Em seguida, deve-se informar a cidade afetada;

Enviar os documentos necessários, incluindo foto do documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador (emitido até 120 dias antes da calamidade) e, se aplicável, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável.

O prazo para análise e crédito em conta, se aprovado, é de cinco dias úteis. A Caixa aceita documentos como RG, carteira de habilitação e passaporte como identificação. O comprovante de residência deve estar no nome do trabalhador, podendo ser conta de luz, água ou outro documento emitido até 120 dias antes da calamidade.

Em casos de comprovante em nome de cônjuge ou companheiro(a), é necessário apresentar a Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável. Mais informações e esclarecimentos podem ser encontrados no site da Caixa.