Chuvas intensas em Penedo: Prefeitura atua com medidas emergenciais e assistenciais

A histórica cidade de Penedo enfrenta fortes chuvas desde ontem, 07 de julho. A Prefeitura de Penedo, por meio de suas secretarias municipais e Defesa Civil, lançou uma resposta rápida e abrangente para minimizar o impacto das chuvas na vida da população.

Trabalhos estruturantes e preventivos estão sendo realizados de maneira incansável pelas equipes da Prefeitura. Desobstrução de bueiros, abertura de vias para o escoamento das águas e sinalização de áreas de risco são algumas das ações em andamento. Além disso, está em curso uma avaliação criteriosa da estrutura física de edifícios e residências, com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos penedenses.

Em paralelo, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Recursos Humanos desdobrou-se em ações humanitárias, com visitações tanto na zona urbana como na rural. A iniciativa tem como principal objetivo identificar e prestar auxílio a pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência das intensas precipitações.

Ana Teresa, Secretária de Assistência Social e Recursos Humanos, compartilhou algumas das ações em curso: “Já temos uma equipe atuante na zona rural, nos povoados Ponta Mofina e Capela. Na cidade, equipes estão de plantão na escola Irmã Jolenta, localizada na Campos Teixeira. Outra equipe trabalha em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura no bairro Santa Isabel.”

De acordo com os últimos dados disponibilizados pela Secretaria de Assistência Social, até as 12h38 do dia 08 de julho, já foram cadastradas 16 famílias e 43 pessoas atendidas por assistentes sociais e engenheiros civis da Prefeitura de Penedo.

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo também mobilizou-se para dar suporte durante o período de fortes chuvas. Uma equipe especializada de saúde foi designada, equipada com materiais essenciais para garantir um atendimento eficiente e humanizado. Além disso, uma ambulância permanece à disposição para realizar atendimentos emergenciais.

Para os cidadãos que necessitam de auxílio ou desejam reportar ocorrências, a Defesa Civil de Penedo disponibiliza o número de WhatsApp (82)9922-4254. Adicionalmente, é possível entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar pelos telefones: 193, 3551-4725, 3551-7622, 98878-5942 ou 99427-8272.

A Prefeitura de Penedo reitera seu compromisso em trabalhar arduamente para garantir a segurança e o bem-estar de todos os seus cidadãos, principalmente em tempos de adversidades climáticas. Os esforços e a dedicação das equipes municipais reforçam esse compromisso, demonstrando que Penedo pode contar com uma gestão preparada e atenta às necessidades de sua população.

