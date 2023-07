Ciclone causa estragos de R$500 Milhões! Confira Imagens

Novos Ciclones previstos em outras partes do mundo

Segundo as projeções mais recentes da Universidade Estadual do Colorado (CSU), a temporada de furacões no Atlântico deste ano promete ter mais tempestades tropicais do que o previsto anteriormente. O motivo dessa reavaliação é a temperatura da superfície do mar, que se encontra em níveis recordes.

A equipe CSU, que no mês passado já havia elevado suas previsões para uma temporada próxima ao normal, agora aumentou sua projeção para 18 tempestades nomeadas, incluindo nove furacões, quatro dos quais poderiam ser classificados como grandes tempestades com ventos de pelo menos 179 quilômetros por hora (111 milhas por hora).

A influência das temperaturas marítimas na temporada de furacões

“A maior parte do Atlântico tropical e subtropical agora tem temperaturas de superfície do mar recorde”, diz o grupo de Pesquisa em Meteorologia Tropical e Clima da CSU em seu último relatório. Essas temperaturas são “o principal motivo para o aumento em nossos números de previsão”, acrescenta a CSU.

Esse fenômeno climático conhecido como El Niño, que normalmente suprime a atividade de furacões no Atlântico, este ano tem sido compensado pelas águas oceânicas muito quentes. “A alta chance de um robusto El Niño é o motivo pelo qual a previsão de furacões da CSU não é para mais atividades”, escreveu o pesquisador da CSU, Phil Klotzbach.

A relação entre águas quentes e tempestades mais eficientes

Águas mais quentes alimentam tempestades mais enérgicas, pois colocam mais vapor na atmosfera, o que pode produzir precipitação mais intensa. A temperatura média da superfície do mar em junho em todo o Atlântico Norte estava 0.91 graus Celsius acima da média de 1991-2020, e meio grau a mais do que a junho mais quente anterior, conforme anunciado pelo Serviço de Mudança Climática Copernicus da União Europeia, que monitora as temperaturas do oceano e do ar.

A temporada de tempestades do Atlântico começou em 1º de junho e vai até 30 de novembro. As perspectivas elevadas da CSU são muito superiores às da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), que prevê uma temporada próxima ao normal, com 12 a 17 tempestades nomeadas, cinco a nove furacões e um a quatro grandes furacões.

Reflexos climáticos em tempos de mudanças

O aumento na previsão de tempestades serve como um alerta sobre os crescentes efeitos das mudanças climáticas e ressalta a importância de ações concretas para mitigar seus impactos de longo prazo. Diante desse cenário, os especialistas recomendam a todos que vivem em regiões vulneráveis ??a essas condições climáticas extremas que estejam atentos às previsões e sigam todas as orientações das autoridades locais durante a temporada de furacões.