CICLONE que causou estragos no Sul AVANÇA pelo país

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um aviso que causa apreensão na população brasileira. Isso porque a previsão é de baixas temperaturas e ocorrência de tempestades. É importante destacar que essa informação foi divulgada recentemente pelo órgão. O alerta é válido para aproximadamente oito estados do país e está relacionado à presença do ciclone extratropical.

Esse fenômeno pode resultar em chuvas fortes e tempestades. Conforme informações do instituto, os efeitos do ciclone já puderam ser sentidos a contar de ontem (12). A seguir, confira quais regiões serão afetadas e esteja atento ao aviso.

Alerta que o Inmet emitiu sobre o ciclone

Tempestades e ciclones se aproximam do Brasil. Segundo o órgão, uma grande quantidade de brasileiros terá que enfrentar os impactos desses fenômenos nos próximos dias. Observações já puderam ser feitas nesta quarta-feira (12), como citamos e podem persistir até a parte da manhã desta sexta-feira (14). Além do mais, a previsão aponta para uma queda nas temperaturas, resultando em condições mais amenas.

Inicialmente, os estados mais afetados são:

Mato Grosso do Sul;

Rio Grande do Sul;

Paraná;

São Paulo;

Santa Catarina;

Sergipe;

Amazonas;

Roraima.

Por exemplo, nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país é esperada uma redução de 10°C a 12°C em se relacionando ao dia anterior. O Inmet destaca que esses eventos climáticos estão se tornando mais intensos e frequentes devido à todas as mudanças no clima.

Além do mais, a previsão meteorológica trouxe a indicação que ontem (12) uma massa de ar frio se deslocou para o Mato Grosso do Sul e a Região Sul. Hoje (13) e amanhã (14), o frio ainda se estenderá para locais como:



Rondônia;

Mato Grosso;

Sul do Acre;

Sul de Goiás;

Oeste;

São Paulo;

Sul de Minas Gerais;

Triângulo Mineiro;

Rio de Janeiro.

O alerta emitido também destaca as chances de chuvas com volume superior a 100 mm, acompanhadas de rajadas de vento acima de 100 km/h. A Marinha do Brasil emitiu um alerta comunicando sobre a ocorrência das ressacas provocadas pelos ciclones, tendo ondas de até 4,5 metros, desde Laguna (SC) até Chuí (RS).

Ao longo das próximas, toda a região costeira de São Paulo a Santa Catarina será impactada pelo fenômeno. Assim, os ventos alcançarão até 100 km/h, abrangendo áreas de Laguna (SC) a São Sebastião (SP).

Durante o último fim de semana, registraram-se níveis de chuva além dos 80 mm na costa leste do Nordeste. Em João Pessoa (PB) ocorreu um acumulado de 199 mm, Palmares (PE) teve 127 mm, bem como Maceió (AL), 133 mm. Infelizmente, as fortes chuvas resultaram em mais de 23 mil pessoas desabrigadas apenas no estado de Alagoas.

Impactos ambientais

Os ciclones extratropicais podem causar diversos impactos ambientais, principalmente quando atingem áreas costeiras. Por exemplo, podem causar inundações devido à combinação de ventos fortes e marés altas. Isso leva a erosão de praias e dunas, perda de vegetação e danos à infraestrutura.

Ademais, as chuvas intensas associadas a ciclones extratropicais podem causar deslizamentos de terra em áreas com declives acentuados e solo solto. Não é à toa que já se registrou morte e várias perdas em propriedades.

Há alguma forma de se preparar para essas tempestades?

Com esse alerta que o Inmet, muitos brasileiros estão preocupados e têm dúvidas acerca de como se preparar para o ciclone. Nesse contexto, várias dicas podem ser úteis. Embora seja um desafio, é possível se preparar para os ciclones na Região Sul do Brasil, levando em consideração a região e as condições específicas. Portanto, aqui estão algumas sugestões:

Acompanhar todas as informações meteorológicas;

Estocar água e alimentos;

Reforçar toda a estrutura da sua casa;

Evacuar as áreas de risco;

Ter sempre um kit de emergência.

Finalmente, é crucial ter em mente que cada ciclone tem uma forma única, variando em termos de riscos e intensidade. Portanto, é extremamente importante seguir todas as orientações de autoridades locais e se manter informado acerca de situação.