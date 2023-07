CICLONE se aproxima do Brasil e chance de risco é REAL

Segundo os serviços da previsão meteorológica, há a expectativa de um ciclone extratropical afetando a costa brasileira nos próximos dias, especificamente entre sexta-feira e sábado. É previsto que esse fenômeno traga consigo uma quantidade significativa de precipitação pluviométrica.

As informações indicam que, depois da passagem da frente fria, é provável que esse ciclone atinja a região costeira do Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que essa região já costuma receber chuvas decorrentes dessa frente fria. Nesse sentido, estima-se que nas próximas 48 horas Porto Alegre, bem como o Litoral Norte, possam acumular entre 100 e 150 milímetros de chuva. Esse valor equivale a cerca de 50% da média de precipitação prevista para o mês todo de julho, conforme a Climatempo.

Ciclone no fim de semana não é caso isolado

É importante ressaltar que esse evento previsto para o fim de semana não é um caso isolado. Isso porque a meteorologia vem prevendo que, devido ao aquecimento do Oceano Atlântico Subtropical ao longo de julho, haja uma maior frequência de ocorrência de ciclones extratropicais.

Recentemente, a região sul do Brasil foi impactada por fenômeno parecido há aproximadamente duas semanas. Naquela ocasião, foram registrados ventos com velocidade de até 100 km/h e um volume de chuva de 200 mm em apenas 24 horas nas cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Esse evento resultou em alagamentos, deslizamentos de terra em estradas, escassez de água e perdas humanas, incluindo várias mortes. Além disso, mais de 3.700 indivíduos ficaram desabrigados, e quase 700 foram desalojados.

Ciclones com menores intensidades

Entretanto, os serviços de previsão meteorológica destacam que o ciclone extratropical previsto para esta semana não apresenta a mesma intensidade do anterior. Então, espera-se que os danos sejam menores.

A tempestade que afetou a área estava ligada a uma massa de ar frio que se originou no Oceano. A região de menor pressão atmosférica nas camadas médias e altas da atmosfera contribuiu para a formação do fenômeno no solo. Isso resultou no transporte da umidade do mar para o continente.



Você também pode gostar:

O que é um ciclone extratropical?

O ciclone extratropical é um sistema meteorológico caracterizado pela presença de uma área de pressão atmosférica reduzida, que se forma fora das regiões tropicais. Esse tipo de ciclone está associado às frentes frias e é comumente encontrado em latitudes médias e altas.

No Hemisfério Sul, sua rotação ocorre no sentido horário, de acordo com informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

Consequências dos ciclones

Um ciclone tropical é um fenômeno meteorológico que pode causar diversas consequências negativas. Alguns dos efeitos mais comuns incluem:

Inundações – Ciclones tropicais podem causar chuvas torrenciais que levam a inundações em áreas costeiras e baixas;

Deslizamentos de terra – As chuvas intensas também podem causar deslizamentos de terra em áreas montanhosas;

Danos à infraestrutura – Ventos fortes e inundações podem danificar edifícios, pontes, estradas e outras infraestruturas;

Perda de vidas humanas – Ciclones tropicais podem ser extremamente perigosos e causar a morte de muitas pessoas;

podem ser extremamente perigosos e causar a morte de muitas pessoas; Perda de colheitas e gado – Tais eventos podem destruir plantações e matar animais, levando a perdas econômicas significativas;

Aumento dos riscos de saúde – Ciclones tropicais podem aumentar os riscos de doenças transmitidas pela água, como cólera e malária, devido à contaminação da água potável;

Mudanças na paisagem – O evento muda a paisagem, movendo e remodelando dunas de areia e causando erosão extensiva ao longo da costa.

É importante estar preparado para um ciclone extratropical, seguindo as orientações das autoridades locais e tendo um kit de emergência pronto.