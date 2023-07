Cielo abre 97 vagas de emprego pelo Brasil

A Cielo, empresa líder no segmento de meios de pagamento eletrônicos, acaba de anunciar uma série de novas vagas de emprego em diversas áreas e localidades em todo o Brasil. Com uma trajetória de sucesso no mercado, a companhia busca atrair talentos que estejam dispostos a contribuir com seu crescimento e inovação. Além de um ambiente de trabalho estimulante, a Cielo oferece diversos benefícios e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Cielo abre vagas de emprego pelo país

Além de ser reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, a companhia oferece uma gama de benefícios para seus colaboradores, que incluem:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição;







Vale-alimentação;







Seguro de vida;







Programas de qualidade de vida e bem-estar;







Participação nos lucros e resultados (PLR);







Descontos em produtos e serviços de parceiros;







Horário flexível;







Ambiente de trabalho moderno e colaborativo;







Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

A Cielo está em busca de profissionais qualificados e engajados para preencher as seguintes posições:

Analista de Marketing Digital – São Paulo/SP;







Desenvolvedor Front-end – Rio de Janeiro/RJ;







Especialista em Segurança da Informação – Brasília/DF;







Gerente de Contas – Belo Horizonte/MG;







Analista de Recursos Humanos – Porto Alegre/RS;







Analista de Suporte Técnico – Fortaleza/CE;







Coordenador de Vendas – Salvador/BA;







Analista Financeiro – Curitiba/PR;







Gerente de Projetos – Recife/PE;







Especialista em UX/UI – Florianópolis/SC;







Assistente Administrativo – Goiânia/GO;







Analista Comercial – Manaus/AM;







Estagiário de TI – Belém/PA;







Analista de Customer Success – São Luís/MA.

Como se Candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis na Cielo podem realizar o processo de candidatura através do portal 123empregos. Neste site, é possível encontrar as vagas anunciadas pela empresa e cadastrar seu currículo para análise dos recrutadores.

É importante ressaltar que o processo seletivo da Cielo valoriza a diversidade e a igualdade de oportunidades, garantindo que todos os candidatos sejam avaliados de forma justa e imparcial.

Não perca tempo e dê um passo em direção a uma carreira de sucesso na Cielo. Cadastre seu currículo e participe do processo seletivo para concorrer a uma das vagas disponíveis em uma das empresas mais inovadoras do Brasil.

Sobre a Cielo



Fundada em 1995, a Cielo revolucionou o mercado de pagamentos eletrônicos no Brasil, tornando-se a maior empresa da América Latina no setor. Com soluções inovadoras e tecnologia de ponta, a companhia possibilita transações seguras e ágeis, atendendo tanto pequenos empreendedores quanto grandes redes varejistas.

Com foco em fomentar um ambiente inclusivo e diversificado, a companhia valoriza a colaboração e o crescimento conjunto de seus colaboradores. A empresa acredita que cada profissional traz uma contribuição única para o sucesso do negócio, e por isso investe em capacitação e desenvolvimento contínuo.

