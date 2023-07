Cientistas de Harvard desafiam o tempo com a descoberta de um coquetel para jovens

Tsetor de ciência está em constante evolução. Alguns pesquisadores ainda buscam o famoso ‘elixir’ da juventude, algo que poderia prolongar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Embora ainda estejamos longe de descobrir a imortalidade, existem algumas descobertas que criam a possibilidade de “rebobinar” células adultas para versões mais jovens.

Agora, uma equipe de cientistas da Harvard Medical School (HMS) e do Massachusetts Institute of Technology (MIT) afirmam ter descoberto um coquetel de jovens. Seu estudo, publicado na Aging, uma revista biomédica que cobre pesquisas científicas, chamou muita atenção.

“Identificamos seis coquetéis químicos que, em menos de uma semana e sem comprometer a identidade celular, restauram um perfil de transcrição juvenil em todo o genoma e revertem a idade transcriptômica”, disse. David Sinclair e uma equipe de 17 outros pesquisadores escrevem na revista Aging.

“Assim, o rejuvenescimento pela reversão da idade pode ser alcançado, não apenas por meios genéticos, mas também químicos.”

Em que consiste o coquetel jovem?

A equipe de especialistas, liderada por Sinclair, indicam que esse tratamento pode reverter o envelhecimento das células, trazendo-as para um estado mais jovem. No entanto, os testes só foram realizados em camundongos nesta fase, e resta saber como o corpo humano responderá. Outro elemento que o estudo não foi capaz de esclarecer é até que ponto no tempo as células poderiam ser “rebobinadas”.

“Esta nova descoberta oferece o potencial de reverter o envelhecimento com uma única pílula, com aplicações que vão desde a melhoria da visão até o tratamento eficaz de inúmeras doenças relacionadas à idade”, disse. Sinclair adicionado em um comunicado de imprensa.

No momento, esses resultados não provam nada, uma vez que ainda falta a parte mais importante – testes em seres humanos. No entanto, é mais um passo à frente enquanto os cientistas tentam combater o envelhecimento.