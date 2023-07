Los Angeles FC permanecer entre as melhores equipes em Liga principal de futebol uma temporada depois de vencer o Copa MLS. Uma das franquias mais recentes da liga também emergiu como uma das melhores – LAFC está em segundo lugar na Conferência Oeste com 37 pontos em 23 jogos, apesar de ter perdido jogadores importantes na última temporada da MLS Cup-Escudo dos Apoiadores dobro.

A última saída do LAFC está prestes a ser meio-campista José Cifuentes. O Equador internacional está pronto para uma mudança para Glasgowonde jogará pelos gigantes escoceses guardas — já tendo feito um pré-contrato para ingressar no clube.

Sucesso de Cifuentes no LAFC

cifuentes‘ contrato em Os anjos deveria expirar neste inverno, mas guardas vai pagar LAFC uma taxa de transferência não revelada para trazê-lo para a Europa agora – fechando o livro em um capítulo de sucesso em MLS para o atacante.

Cifuentes (à direita) comemora com Diego Palacios e Gareth Bale depois que o LAFC derrotou o Philadelphia Union para vencer a Copa MLS de 2022.

Cifuentes desempenhou um papel fundamental na campanha histórica do LAFC em 2022 – bem como em sua aparição no Liga dos Campeões da CONCACAF 2023 final no início deste ano. Ele marcou 14 gols e deu assistência para 16 gols em 102 jogos na MLS, ganhando aplausos por suas exibições enérgicas no meio-campo. Cifuentes também soma 16 partidas pela Equadorque representou no Copa do Mundo Fifa 2022 em Catar.

Legado vencedor do Rangers

cifuentes em breve se juntará a um dos times mais bem-sucedidos do futebol mundial – quanto mais Escócia.

guardas ganhou atenção internacional renovada depois de jogar no Liga Europa UEFA final há duas temporadas, mas historicamente eles estão entre os times domésticos mais dominantes na história do esporte. O Rangers conquistou um recorde de 55 títulos escoceses de primeira linha, bem como um recorde de 27 Taças da Liga e 34 Copa da Escócia (atrás apenas de rivais amargos céltico).

As atuações de alto nível de Cifuentes em MLS lhe rendeu uma mudança para um time respeitável – e os fãs no NÓS e Equador ansiosos para ver como o jovem de 24 anos se sai em Estádio Ibrox.

