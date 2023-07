Cimento Apodi ABRE CARGOS no NORDESTE DO BRASIL

A Cimento Apodi, empresa do setor de construção civil que tem orgulho em participar de grandes histórias, presente em obras que marcam a vida das pessoas, está recrutando novos funcionários no estado do Ceará. Dessa forma, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos disponíveis:

Analista de Operações Industriais – Caucaia – CE – Efetivo;

Analista Fiscal III – Fortaleza – CE – Efetivo;

Engenheiro (a) de Confiabilidade – Quixeré – CE – Efetivo;

Especialista de Planejamento Financeiro – Fortaleza – CE – Efetivo;

Estagiário (a) de Manutenção Elétrica – Quixeré – CE – Estágio;

Estagiário (a) de Produção – Quixeré – CE – Estágio;

Estagiário (a) de SMS – Caucaia – CE – Estágio;

Supervisor (a) de Manutenção Elétrica – Quixeré – CE – Efetivo: Supervisionar as atividades de manutenção da fábrica, seja mecânica ou elétrica, através do acompanhamento e orientação dos trabalhos realizados pelos colaboradores e prestadores de serviços.

Mais sobre a Cimento Apodi

Sobre a Cimento Apodi, podemos ressaltar que a empresa se destaca no cenário nacional entre indústrias de cimento. Isto é, em resumo, trata-se de uma joint venture multinacional formada pelos sócios da família Dias Branco, que conta com mais de 60 anos de história, e do Grupo Titan, empresa internacional de produção de cimento e de materiais de construção, que possui mais de 100 anos de experiência na área.

Além disso, a Cimento Apodi possui em sua cultura de que o trabalho em equipe é fundamental para o crescimento não somente da empresa, mas também de todos os colaboradores – independentemente de sua área de atuação e cargo na empresa.

Como se candidatar em um dos cargos?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



