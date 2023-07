Cincinnati Bengals confirma que Joe Burrow está desaparecido ‘várias semanas’: quem pode substituí-lo?

Cchapéu tudo Joe Burrow e Cincinnati Bengals que os fãs temiam infelizmente aconteceu, o QB1 ficará fora de atividade por várias semanas. O técnico Zac Taylor foi questionado sobre isso após o treino de sexta-feira e confirmou a má notícia. Burrow se machucou com o que parecia ser uma ruptura muscular e imediatamente começou a mancar. Um carrinho teve que entrar em campo e eles o levaram para os vestiários. Os médicos realizaram exames de teste e descobriram que há danos no tecido muscular de sua panturrilha direita. Um dia antes da lesão, Joe Burrow relatou ao seu treinador principal que estava sentindo um aperto na mesma panturrilha. Isso o obrigou a usar uma manga durante os treinos e todos nós vimos como ele se machucou.

Joe Burrow acerta bombas no estádio dos RedsTW/@OliviaRayTV

Zac Taylor oferece tempo para que Joe Burrow fique fora

De acordo com o técnico do Cincinnati Benglas, Zac Taylor, Joe Burrow deve perder várias semanas, mas não especificou um número. Vários não soam como dois, que geralmente é o tempo que uma pequena lesão muscular leva para cicatrizar adequadamente. Vários parecem que Joe Burrow ficará fora por mais tempo do que eles esperavam. Também foi confirmado que Joe Burrow perderá o resto do campo de treinamento para se recuperar o mais rápido possível. Lembre-se de que a temporada da NFL começa oficialmente na primeira semana de setembro. Há imagens do rosto de desapontamento de Joe Burrow ao ser retirado do campo após o treino de ontem.

Com o relógio correndo para ele, não é seguro apressar sua recuperação e o Cincinnati Bengals precisa olhar para as opções dentro da equipe para substituí-lo. Há um bom número de planos de backup que o Cincinnati Bengals tem para substituir Burrow enquanto ele se recupera. Há uma lista de agentes livres que é pequena e atualmente eles têm Trevor Sieman e Jake Browing como reservas dentro da equipe. Se eles quiserem trocar por um novo quarterback, também existem algumas opções, mas nenhuma delas pode causar impacto semelhante ao de Joe. Sam Arnold e Trey Lance do San Francisco 49ers, Andy Dalton do Carolina Panthers e Gardner Minshew do Indiannapolis Cots são boas opções, mas Matthew Stafford do Los Angeles Rams é provavelmente a melhor opção no momento.