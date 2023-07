Clássico da Copa Ouro: USMNT vence Canadá e garante vaga nas semifinais em jogo que teve TUDO

Matt Turner parou dois pênaltis, e o Estados Unidos bater Canadá 3-2 em uma disputa de pênaltis depois de um empate em 2-2 na noite de domingo por uma vaga em um Copa Ouro CONCACAF semifinal contra Panamá.

Num jogo que ficou sem golos até aos 88 minutos, o NÓS empatou o placar quando o Canadá Scott Kennedy marcou um gol contra aos 115 minutos, seis minutos depois Jacob Shaffelburg colocar o Canadá à frente. Brandon Vzquez deu aos EUA uma vantagem de 1 a 0, mas Steven Vitria fez o 1 a 1 no terceiro minuto dos acréscimos com uma cobrança de pênalti após uma bola de mão em Miles Robinson.

Drama de tiroteio

torneiro parou Vitóriacobrança de pênalti de abertura com a mão direita, Vázquez esquiou sua tentativa por cima da trave e Turner mergulhou para a esquerda para rebater Liam Frasertentativa de.

Cade Cowell, Gianluca Búsio e Jess Ferreira todos convertidos para o NÓS enquanto Kamal Miller e Jacen Russel-Rowe fez tiros para Canadá. Charles-Andreas Brym colocou a última tentativa do Canadá na trave.

O vencedor do NÓS–Panamá jogo na quarta-feira às São Diego avança para a partida do campeonato em 16 de julho contra México ou Jamaica no Inglewood, Califórnia.

Corrida incrível continua

O NÓS chegou a 12 direto Copa Ouro semifinais desde que os americanos foram eliminados nas quartas de final de 2000 com uma derrota nos pênaltis para Colômbia, um convidado. Indo para um tiroteio pela primeira vez desde a derrota para Panamá em 2015 Copa Ouro jogo do terceiro lugar, os americanos melhoraram para 5-4 em jogos decididos por pênaltis, incluindo 5-2 em jogos oficiais.

Vzquez colocou os EUA na frente com um cabeceamento após cruzamento de DeJuan Jones. Em seu estádio, onde joga pelo Cincinnati, Vzquez marcou seu quarto gol pela seleção e o terceiro no torneio. Ele havia entrado aos 73 minutos.

Vitória empatou o placar com seu quinto gol internacional. Robinson foi marcado o pênalti pelo árbitro mexicano Marco Ortz após uma revisão em vídeo de uma bola quicando no braço do defensor enquanto Robinson foi desafiador Rowe. ortz se recusou a marcar um pênalti após uma revisão em vídeo de uma bola do braço de Robinson nos acréscimos do primeiro tempo,

Shaffelburg deu Canadá a liderança quando ele pegou uma bola perdida perto do meio-campo e driblou Ferreira. De dentro da área, Shaffelburg disparou um chute que desviou na panturrilha do zagueiro. Com Matt Miaz para seu primeiro gol internacional.

torneiro desviou a bola do meio-campo para a área. Polpa centrou um cabeçalho para Jordan Morrisque cabeceou na frente. Dayne St. Clair fez uma economia de perna em Busiomas o chute desviou no zagueiro Kennedy e para um gol contra.

No jogo de abertura, Jamaica bater Guatemala 1-0 com um golo aos 51 minutos por Amari’i Bell. O zagueiro marcou de Demarai Grey passe com um chute de pé direito de 8 jardas para seu primeiro gol internacional. A Jamaica jogará contra o México em Las Vegas na quarta-feira.