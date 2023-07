Claudia Jordan diz que Ryan Seacrest não deveria pagar nada do salário de Vanna White

A apresentadora de TV e rádio disse ao TMZ … ela não está no campo das pessoas online que estão pedindo que Ryan aceite menos dinheiro para que o game show possa pagar a Vanna o que ela está exigindo.

TMZ divulgou a história … Vanna é brigando com a sony por um grande aumento depois de ganhar apenas $ 3 milhões por ano nos últimos 18 anos … ela quer metade Pat Sajak contracheque atual de US $ 15 milhões, ou então.

Claudia é bem versada no negócio de game show … ela estava em “Deal or No Deal” e ela diz que mulheres como Vanna são tão importantes para os shows quanto caras como Pat e Ryan.