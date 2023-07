Cleveland Browns libera Perrion Winfrey em meio a investigação policial sobre alegações de ameaças e perseguição armada

Tele Cleveland Browns tomaram a difícil decisão de dispensar o jogador defensivo de 22 anos, Perrion Winfrey. O lançamento ocorre em meio a uma investigação policial em andamento sobre sérias acusações feitas contra o jovem jogador.

Imagens surgiram nas redes sociais na noite de terça-feira, capturando um incidente perturbador envolvendo Winfrey e uma mulher. A mulher afirmou que Winfrey perseguiu ela e um amigo fora de um hotel enquanto brandindo uma arma e até mesmo roubou os telefones dela durante a provação.

O vídeo, que rapidamente se espalhou em plataformas de mídia social, mostra um homem, que se acredita ser Winfrey, gritando palavrões e ameaçando violência nas mulheres. A mulher também exibiu contusão no pescoçoculpando Winfrey pelo ferimento na legenda, agravando ainda mais a situação.

De acordo com relatório policial, a briga começou quando as mulheres encontraram Winfrey e seu amigo no saguão do hotel. a mulher gritou o nome delemas quando ele não respondeu, ela recorreu a uma linguagem ofensiva, levando ao aparente de Winfrey raiva. Ele perseguiu as mulheres do lado de fora, tentando tirar os telefones de um deles durante uma luta acalorada.

Durante a briga, a mulher gravou uma declaração assustadora de Winfrey, onde ele ameaçado para machucá-la e alegou estar carregando um arma de fogo. A situação piorou ainda mais quando Winfrey supostamente se lançou contra ela, causando o hematoma em seu pescoço, enquanto exibia o arma em sua cintura.

Antes que a polícia pudesse chegar ao local, Winfrey já havia saído. O Polícia de Cleveland agora estão investigando ativamente o incidente, e a seriedade das alegações forçou o Gestão dos Browns tomar medidas decisivas.

Na manhã desta quarta-feira, o Cleveland Browns confirmou sua decisão de renunciar Perrion Winfrey. O jovem tackle defensivo foi escolhido na quarta rodada do draft no ano passado e participou de 13 jogos durante sua temporada de estreia, gravando 22 tackles e meio saco.

O passado duvidoso de Perrion Winfrey levanta preocupações sobre conduta e coloca os Browns em uma situação difícil

Esta não é a primeira vez que Winfrey enfrenta problemas legais. No mês passado, ele se envolveu em um assalto contravenção acusação no Texas, que mais tarde foi retirada após a conclusão de um programa de desvio pré-julgamento. Esses incidentes recorrentes têm levantou preocupações sobre sua conduta e profissionalismo.

Winfreyé hora com o marrons foi prejudicado por questões disciplinares, com a equipe repreendendo-o em várias ocasiões durante sua temporada de estreia. A organização reconheceu a necessidade de seu amadurecimento profissional, mas, infelizmente, esses acontecimentos recentes agravaram ainda mais manchou sua reputação.

Em meio a essa situação preocupante, o Cleveland Browns agora têm a tarefa de lidar com a perda de um jovem jogador promissor enquanto aguardam o resultado do investigação policial em andamento. O NFL e os fãs de toda a liga estarão monitorando de perto os desenvolvimentos em torno deste incidente angustiante.

É essencial lembrar que cada indivíduo é inocente até que se prove a culpa, e a investigação determinará a verdade por trás das alegações. Enquanto isso, o marrons terá que navegar neste período desafiador enquanto se esforça para manter a integridade da equipe e da liga.