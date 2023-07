Cliente recebe 40 milhões de euros por engano de banco alemão

Bank geralmente controlam as transferências que fazem todos os dias com muito cuidado, pois o dinheiro depositado neles pertence a muitas pessoas. Porém, é inevitável que, com tantas transações diárias, alguns erros possam ser cometidos.

No entanto, o que aconteceu em um banco alemão dificilmente é um erro. Uma pessoa recebeu uma grande soma de dinheiro de seu banco, muito mais do que se tivesse ganhado na loteria.

A história é surpreendente: um banco alemão fez uma transferência para um de seus clientes no valor de 40 milhões de euros. Felizmente para o banco, o dinheiro foi recuperado assim que o incidente se tornou conhecido.

O NBank queria transferir esses 40 milhões de euros entre duas contas dentro do banco e, em vez disso, entregou-os a um cliente por engano.

O nome do banco alemão é NBanco, pertencem ao estado da Baixa Saxônia, situado no norte da Alemanha. Eles explicaram o erro que cometeram.

O problema é que o dinheiro chegou a um cliente por engano, como noticiaram alguns meios de comunicação alemães. Essa falha levou o NBank a tomar medidas no futuro para garantir que nada semelhante aconteça novamente.

O erro ocorreu porque o IBAN, que é o código internacional do banco, estava vinculado à conta errada. Este grave erro aconteceu em março deste ano, mas só chegou à mídia alemã na sexta-feira, 7 de julho. Todos os tabloides alemães o pegaram e descobriram porque foi o banco que agora divulgou o incidente em um comunicado oficial.