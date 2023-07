Clientes com DÍVIDA no Nubank receberão grande PRESENTE?

O mapeamento da inadimplência e a negociação de débitos no Brasil, criados pela Serasa em abril de 2023, revelam algo assustador. O país possui 71,44 milhões de indivíduos com falta de pagamento. Essa informação indica um aumento de 732 mil se comparado ao mês anterior. Diversos fatores podem impulsionar esse cenário, inclusive com clientes do Nubank.

No momento atual, uma das soluções para quitar as dívidas atrasadas é a renegociação dos compromissos financeiros. Por exemplo, aqueles que possuem dívidas com o cartão de crédito Nubank têm a oportunidade de saldar o débito sem prejudicar o orçamento através do Serasa Limpa Nome.

Como ocorre o processo de renegociação de dívidas na Serasa?

De acordo com o blog da empresa financeira, os clientes têm várias opções para manter o pagamento do cartão de crédito em dia. As ações vão desde realizar parcelamentos até efetuar o pagamento mínimo necessário. No entanto, imprevistos podem ocorrer e, para lidar com essa questão, o aplicativo oferece a oportunidade de renegociar as pendências.

A empresa especializada em análise de crédito esclarece que o Serasa Limpa Nome é um serviço inteiramente gratuito. Ademais, foi desenvolvido para auxiliar os brasileiros na negociação de suas contas, regularizar seu status financeiro e melhorar seu histórico pessoal. Essa solução funciona através de uma plataforma online que permite o gerenciamento seguro das finanças, sem a necessidade de sair de casa, uma vez que todo o processo é realizado digitalmente.

Aqueles que possuem dívidas no cartão de crédito roxinho podem utilizar o programa ao cadastrar seu CPF na plataforma. Ao acessar o serviço, o usuário visualizará quais são suas pendências e verificará as condições de pagamento.

É importante ressaltar que, atualmente, a Serasa está direcionada especificamente para pagamentos à vista relacionados a dívidas com cartão de crédito. Ou seja, outras categorias, como empréstimos, ainda não estão disponíveis. Com essa informação em mente, após concluir o processo de cadastro, a pessoa terá acesso à oferta liberada e aos detalhes da data de vencimento do acordo. Assim, bastará clicar em “finalizar acordo” caso tudo esteja conforme desejado.



Você também pode gostar:

Será possível negociar dívidas com o Nubank através do programa Desenrola Brasil?

A partir de hoje (17), os clientes de pelo menos oito instituições financeiras terão a oportunidade de buscá-las para renegociar suas dívidas. Isso porque aconteceu a abertura da fase 2 do programa Desenrola Brasil.

O Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Inter, Itaú, PagBank, Banco Pan e Santander confirmaram que disponibilizarão canais específicos para seus correntistas. Portanto, quem estiver interessado em quitar os débitos contraídos entre os anos de 2019 e 2022, terão facilidades.

A Caixa informou que oferecerá descontos de até 90% para pagamentos à vista, além de possibilitar parcelamentos de até 96 meses, com juros a partir de 1,18%. O Inter também oferecerá um desconto de 90%.

Os bancos C6 e Daycoval confirmaram que participarão do programa, mas estão estudando os detalhes para a negociação com os clientes. O Mercantil está avaliando a possibilidade de adesão ao Desenrola. Por sua vez, o Banrisul e o BMG optaram por não se manifestar, e até o momento, o Nubank não deu certeza de sua participação.

A segunda fase do programa Desenrola Brasil será direcionada a indivíduos que possuem dívidas bancárias resultando em negativação de seus nomes a partir de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022.

Os participantes elegíveis devem ter uma renda mensal entre R$ 2.640 (equivalente a dois salários mínimos) e R$ 20.000. Eles terão um prazo mínimo de 12 meses para pagar a dívida e poderão negociar diretamente com o banco a quantidade de parcelas e a taxa de juros aplicada. Não há limite máximo para o valor a ser quitado.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), caso a instituição financeira não participe do programa, o cliente tem o direito de fazer a portabilidade da dívida para outro banco.

Dívidas de até R$ 100

Ao renegociar o valor devido, o correntista que possui débitos de até R$ 100 terá seu nome removido da lista de inadimplentes assim que aderir ao Desenrola. Mas isso desde que não possua dívidas em outros setores, como contas de luz, água ou lojas. Essa remoção permitirá que ele obtenha acesso a outras linhas de crédito ou possa assinar contratos de aluguel, por exemplo.

No entanto, é importante ressaltar que a dívida deve ser devidamente quitada. Caso o cliente não pague as parcelas renegociadas dentro do prazo, ele voltará a ter restrições em seu nome, ficando novamente com o status de “nome sujo”.