Clientes NUBANK tem como SACAR DINHEIRO no caixa eletrônico?

Muitos clientes têm o desejo de saber se é viável sacar dinheiro da Nubank nos caixas eletrônicos. Essa incerteza é frequente para aqueles que possuem conta ativa ou apenas o cartão de crédito emitido pelo banco digital.

Abaixo, explicaremos como é possível sacar dinheiro utilizando o cartão da fintech e realizar retiradas por meio de sua conta. Em suma, é factível fazer saques da Nubank, apesar de ser uma instituição bancária digital, desprovida de agências físicas ou caixas eletrônicos próprios.

É possível sacar dinheiro do Nubank?

Para efetuar saques, é possível utilizar os caixas eletrônicos da rede Banco 24horas/Tecban e da rede Saque e Pague, com o cartão da Nubank. Importante ressaltar que saques de conta diferem dos saques com cartão de crédito.

Saque de conta e saque de cartão de crédito

A Nubank é um banco digital que atende tanto clientes que desejam somente um cartão de crédito quanto aqueles que buscam ter uma conta ativa para pagamentos. Assim, a possibilidade de saque está disponível para ambos os produtos oferecidos pelo roxinho.

Devido ao fato de a Nubank ser um banco digital, inexistem caixas eletrônicos ou agências bancárias físicas. Por esse motivo, as retiradas são realizadas por meio de caixas eletrônicos de terceiros, resultando em tarifas pelos serviços prestados.

O saque utilizando o cartão de crédito é considerado um tipo de empréstimo, onde o banco concede uma quantia ao cliente (parte do limite do cartão) a ser paga no vencimento da fatura. Nesse caso, além da tarifa do caixa eletrônico, são aplicados juros sobre o valor retirado.

Por outro lado, sacar dinheiro da conta é um direito para aqueles que são clientes de bancos e possuem saldo. No caso da fintech, há uma taxa de conveniência a ser paga a cada saque realizado em caixas eletrônicos.

Como sacar dinheiro do Nubank pelo caixa 24 Horas



Para realizar um saque na Rede 24 Horas usando o cartão, é possível seguir os seguintes passos:

Insira o cartão no terminal;

Aguarde o reconhecimento do chip pelo terminal;

Clique na opção “Solicitar saque”;

Indique o valor desejado para o saque;

Aguarde a liberação do dinheiro.

Tem como sacar dinheiro do Nubank na lotérica?

Não é viável efetuar saques na lotérica utilizando o cartão Nubank, pois essa opção está disponível apenas para clientes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Contudo, é possível realizar outras operações na lotérica se você for cliente Nubank, como:

Efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito através de um boleto;

Realizar um depósito em dinheiro na conta Nubank por meio de um boleto de pagamento, o qual pode ser gerado utilizando o aplicativo do banco digital.

Como funciona o saque com cartão de crédito Nubank

Quanto ao saque com cartão de crédito Nubank, o cliente pode retirar até 15% do limite disponível em caixas eletrônicos da rede Cirrus no Brasil. O limite no exterior é estabelecido em R$2500 por ciclo de fatura desde 2020. Anteriormente, era permitido sacar até 5% do valor do limite sem incorrer em taxas adicionais.

Geralmente, é recomendável utilizar o saque com cartão de crédito apenas em casos de extrema urgência ou quando em viagens internacionais. Nesses casos, é prudente avaliar e calcular cuidadosamente as despesas antes de optar por essa operação. Outra alternativa é pesquisar outras modalidades de empréstimos com juros mais baixos. É possível simular e buscar créditos de forma segura e prática com o Serasa Crédito.

Por lei, saque de conta não precisa ser gratuito?

Adicionalmente, durante o saque no caixa eletrônico ou terminal de autoatendimento, o cliente pode se deparar com uma mensagem atípica. Essa mensagem informará que poderá ser cobrada uma taxa de conveniência pelo saque. O valor é diferente dos R$6,50 cobrados pelo Nubank. Essa taxa é determinada pela rede que controla aquele terminal e será somada ao valor sacado pelo consumidor.

Essa informação significa que, além da taxa de R$6,50 cobrada pelo Nubank em julho de 2023, o cliente pode ou não arcar com uma taxa de conveniência. Isso dependerá do terminal utilizado para efetuar o saque.

A legislação determina que o saque de conta não seja obrigatoriamente gratuito, exceto para contas correntes e contas poupança. Conforme a resolução 3919 do Conselho Monetário Nacional (CMN), as instituições financeiras devem disponibilizar um conjunto básico de serviços sem custo, incluindo o saque de conta. Entretanto, a conta oferecida pelo Nubank é classificada como uma conta de pagamentos, o que a exclui dessa regra.