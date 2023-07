Close-up OFERECE EMPREGOS; Conheça os cargos!

A Close-up Internacional, empresa de conteúdo e serviços para a indústria farmacêutica, está com ótimas vagas de emprego disponíveis na capital paulista. Dessa maneira, se você está em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista de Atendimento ao Cliente SR – (Inteligência de Mercado) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Informações JR/PL (Rewards – Banco de Dados) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Projetos Jr – Inteligência de Mercado – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Inteligência de Mercado PL – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos CUP – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) Back End – Java – São Paulo – SP – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Close-up

Sobre a Close-up, é importante destacar que a marca possui diversos produtos e serviços em inteligência e estratégia de negócios para a Indústria Farmacêutica e de consumo. Não à toa, está presente em 27 países na América Latina, Estados Unidos e Espanha com mais de 950 clientes.

Desde a fundação, em 1968, contribui para o conhecimento das tendências do mercado, ajudando com eficiência e transparência a estreitar as relações entre laboratórios e profissionais médicos.

Por fim, seus esforços para a melhoria contínua são o motor do seu crescimento. Gosta de enfrentar novos desafios, disponibilizando o que há de mais moderno em tecnologia e soluções para maximizar os lucros e tornar os custos eficientes para os clientes, que considera verdadeiros parceiros estratégicos.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



