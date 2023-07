CMDCA Penedo informa resultado final e a homologação dos aprovados para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Penedo divulgou nesta quarta-feira, 05 de julho, o resultado final dos candidatos aprovados para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, com a homologação de mais essa etapa do processo seletivo, documentos publicados abaixo do texto.

A comissão eleitoral do CMDCA destaca que o período de campanha eleitoral dos candidatos aptos ao trabalho no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente para o quadriênio 2024-2027 terá início de forma administrativa e interna, por meio de reuniões promovidas pelo Conselho Municipal para as devidas orientações do CMDCA, com base no CONANDA e no Ministério Público Estadual.

A fase da campanha externa dos candidatos ainda terá data divulgada, com a eleição dos titulares e suplentes realizada em 1º de outubro, data unificada em todo país.

RESOLUÇÃO Nº 18-2023 DO CMDCA PENEDO

RESOLUÇÃO Nº 17-2023 DO CMDCA PENEDO