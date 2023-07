CNP Brasil VOLTA A CONTRATAR; Envie o currículo!

Confira quais são os postos de trabalho abertos e mais detalhes!

A CNP Brasil, empresa que atua no Brasil desde 2001 em parceria com a Caixa Seguridade, comercializando produtos no balcão do banco Caixa, está com vagas abertas. Posto isso, veja a lista de cargos abaixo:

Analista de Negócios Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Operações Pleno – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Produtos sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Auditor Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Consultor de RH (HRBP) – Efetivo;

Especialista Contábil com foco em IFRS17 – Brasília – DF – Efetivo;

Especialista CyberSecurity – Brasília – DF – Efetivo;

Especialista em Contabilidade – Brasília – DF – Efetivo;

Especialista em Estratégia Corporativa – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista em Informações Gerenciais – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista em Parcerias – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista em Produtos – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de parcerias comerciais – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Investimentos – Barueri – SP – Efetivo.

Mais sobre a CNP Brasil

Sobre a CNP Brasil, é interessante relatar que a empresa possui mais de 170 anos no mercado mundial de seguros, com filiais pela Europa e América Latina. Desde 2001, a empresa atua no Brasil em parceria com a Caixa Econômica Federal e o resultado dessa sociedade pode ser traduzido nos números de sucesso alcançados nos últimos 20 anos.

Seu objetivo é continuar trazendo resultados cada vez melhores para o Brasil, consolidando a sua forma de trabalhar e de fazer negócio. Isto é, por meio de sólidas parcerias no mercado segurador brasileiro, com foco na distribuição de produtos acessíveis e democráticos e fornecendo soluções que protegem e facilitam todas as jornadas de vida.

Como se inscrever?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou das vagas em questão? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!