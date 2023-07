Cobli OFERECE EMPREGOS em TRÊS estados e remotos

A Cobli, empresa que é uma uma FleetTech, plataforma de inteligência em gestão de frotas, está contratando novos profissionais para preencher o seu quadro no Brasil. Isto é, antes de falar mais sobre a atuação da empresa, veja mais sobre os cargos disponíveis:

Account Executive Inbound – Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Ouvidoria – SP – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Processos Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Treinamento e Comunicação Interna Sênior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Assistente de Agendamento de Serviços – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Cliente – SP – SP – Efetivo;

Assistente de Devolução – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Estoque – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Transportes – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Conteúdo – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor (a) Técnico de Instalações – Brasília – DF – Efetivo;

Consultor (a) Técnico de Instalações – Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador (a) de Contas a Receber – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista Customer Success – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Key Account Manager – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Software Developer FullStack Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Software Engineer Sênior – São Paulo e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Cobli

Falando um pouco mais sobre a Cobli, é interessante frisar que a companhia impulsiona seus clientes para que eles e suas operações alcancem o máximo de seus potenciais. Do outro, impulsiona os colaboradores para que eles também alcancem esse marco.

Além disso, quer ser a plataforma de inteligência mais utilizada da América Latina e, para atingir esse resultado expressivo, preza pelo trabalho em equipe, pela cultura de feedback e por desenvolver estruturas que evoluam no longo prazo.

Por fim, conta com um time de mais de 400 pessoas e investimento liderado pelo Softbank de R$ 250 milhões, a Cobli está presente em todos os estados do Brasil.

Como efetivar a sua inscrição?



Você também pode gostar:

Bom, agora que as vagas da Cobli já vieram à tona, você só precisa clicar neste link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!