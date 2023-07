Coca-Cola tem 231 vagas de emprego abertas pelo país

A Coca-Cola, uma das maiores e mais reconhecidas empresas de bebidas do mundo, acaba de anunciar uma série de novas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com o objetivo de fortalecer ainda mais sua equipe e continuar oferecendo produtos de qualidade aos seus clientes, a empresa busca profissionais talentosos e engajados para integrarem seus times. Além de fazer parte de uma marca renomada, os colaboradores contarão com uma gama de benefícios atrativos.

Coca-Cola abre vagas de emprego pelo país

A empresa tem um compromisso em proporcionar um ambiente de trabalho acolhedor e vantagens que vão além do salário. Entre os principais benefícios oferecidos aos seus colaboradores, destacam-se:

Plano de saúde e odontológico abrangente para o funcionário e seus dependentes;







Programas de bem-estar e incentivo à qualidade de vida;







Oportunidades de desenvolvimento profissional e programas de treinamento;







Participação nos lucros e resultados da empresa;







Licença maternidade e paternidade estendidas;







Ambiente de trabalho diversificado e inclusivo;







Flexibilidade de horários para determinadas funções;







Oportunidades de crescimento e promoção interna;







Incentivo à inovação e criatividade;







Programas de voluntariado para engajamento social;







Cesta básica ou vale-alimentação;







Vale-transporte ou auxílio para deslocamento;







Convênios com instituições de ensino e descontos em produtos da marca;







Reconhecimento e valorização dos colaboradores.

Através do site de recrutamento, os interessados podem se candidatar a uma variedade de cargos em diferentes áreas. Confira algumas das vagas disponíveis:

Analista de Marketing Digital;







Supervisor de Produção;







Assistente Administrativo;







Promotor de Vendas;







Técnico em Segurança do Trabalho;







Analista de Recursos Humanos;







Operador de Máquinas;







Vendedor Externo;







Engenheiro de Produção;







Analista Financeiro;







Gerente de Contas;







Analista de Logística;







Coordenador de Qualidade;







Analista de Desenvolvimento de Produtos.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Coca-Cola, os interessados devem acessar o portal 123empregos e buscar pelas oportunidades da empresa. No site, os candidatos encontrarão informações detalhadas sobre cada vaga, requisitos necessários, benefícios oferecidos e todas as etapas do processo seletivo.

É importante ressaltar que a companhia valoriza a diversidade e a inclusão em seus times, buscando candidatos com diferentes experiências, formações e habilidades. Por isso, a empresa incentiva que pessoas de todos os gêneros, idades, raças e origens se candidatem às oportunidades disponíveis.

Sobre a Coca-Cola

A história da Coca-Cola começou em 1886, nos Estados Unidos, quando o farmacêutico John Pemberton criou a famosa fórmula do refrigerante. Desde então, a empresa cresceu e se tornou um ícone mundial, presente em mais de 200 países. Além da clássica Coca-Cola, a marca conta com uma ampla variedade de produtos, incluindo refrigerantes, sucos, chás, águas e bebidas esportivas.



Comprometida com a sustentabilidade e responsabilidade social, a companhia também desenvolve projetos para minimizar o impacto ambiental de suas operações e promover o desenvolvimento nas comunidades onde atua. A empresa acredita que seus colaboradores são peças fundamentais nesse processo, e por isso investe no crescimento e bem-estar de sua equipe.

