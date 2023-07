Cocaína pode ser encontrada na Casa Branca

A descoberta do pó desconhecido motivou um aumento do alerta de segurança e uma breve evacuação das instalações, estando a ser feitos testes para determinar o que poderá ser. WaPo citando fontes familiarizadas com o assunto, dizem que testes preliminares sugerem que é, de fato, golpe.

De acordo com o áudio do despacho detalhando a descoberta … parece que um bombeiro que estava no local pensou que a cocaína era a culpada – dizendo à equipe de materiais perigosos do departamento que um teste que eles realizaram indicava “cloridrato de cocaína”. Nenhuma ambiguidade em tudo.