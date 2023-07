CODEBA publica novo concurso: INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS!

Nesta terça-feira, 18 de julho, a CODEBA (Companhia Docas da Bahia) publicou edital de novo concurso público. Além disso, já nesta data, o prazo de inscrições se iniciou, indo até 21 de agosto.

Desse modo, aqueles que desejarem trabalhar na Companhia poderão concorrer a 26 vagas imediatas. Ademais, o certame também conta com formação de cadastro de reserva. Isto é, de forma que poderá haver a convocação de candidatos aprovados para além dos 26, de acordo com as necessidades da CODEBA, enquanto o concurso for vigente.

As oportunidades são para cargos que exigem nível médio e outros que exigem nível superior. Portanto, a depender da vaga que deseja, o candidato deve conferir todos os critérios necessários.

Veja também: TBG abre concurso público com 300 vagas

Entenda melhor sobre o certame, logo abaixo.

Quais serão os cargos para a CODEBA?

O novo edital oferta um total de 26 vagas imediatas, junto de cadastro de reserva.

Junto da formação, alguns cargos podem exigir outros critérios como conhecimentos específicos ou especializações, por exemplo. Portanto, é importante que o candidato confira todo o anexo I do edital, em que é possível conferir estes detalhes. Além disso, o documento explica as atribuições de cada função.

Nível médio

As oportunidades com exigência de nível médio na CODEBA são para o cargo de Técnico portuário, que se divide nas áreas de:

Apoio administrativo, com vagas apenas para cadastro de reserva;

Controle Portuário, com vagas apenas para cadastro de reserva;

Fiscalização de segurança do trabalho e das operações, com 2 vagas imediatas;

Manutenção de obras, com vagas apenas para cadastro de reserva;

Meio ambiente, com vagas apenas para cadastro de reserva.

Pata todos estes servidores, então, a remuneração é de R$ 3.468,84. Isto é, o que inclui um salário base de R$ 2.133,89 e um auxílio alimentação de R$ 1.334,95.



Você também pode gostar:

Veja também: Concursos Federais contam com NOVAS AUTORIZAÇÕES!

No entanto, a jornada de trabalho varia, sendo de:

40 horas semanais para as áreas de Apoio Administrativo e Meio Ambiente;

42 horas por semana para Controle Portuário, Fiscalização de segurança do trabalho e das operações e Manutenção de obras.

Nível superior

Além disso, a CODEBA oferta vagas que exigem nível superior para o cargo de Analista portuário, o qual se divide nas áreas de:

Administrador, com 3 vagas imediatas;

Advogado, com 2 vagas imediatas;

Analista de Tecnologia da Informação (TI), com 2 vagas imediatas;

Contador, com 3 vagas imediatas;

Economista, com 2 vagas imediatas;

Engenheiro civil, com 1 vaga imediata;

Engenheiro eletricista, com 1 vaga imediata;

Engenheiro mecânico, com vagas apenas para cadastro de reserva;

Gestão ambiental, com 1 vaga imediata;

Sanitarista, com vagas apenas para cadastro de reserva;

Serviço social, com vagas apenas para cadastro de reserva;

Engenheiro de segurança do trabalho, com 1 vaga imediata.

Para todas as especialidades de Engenheiro e para Sanitarista, a remuneração total é de R$ 11.636,95. Já as demais especialidades recebem R$ 6.738,66.

Ademais, no que diz respeito à carga horária, todos trabalharão 40 horas semanais, com exceção do cargo de Serviço Social, que tem 30 horas por semana de trabalho.

Como será o concurso público?

Com as inscrições já abertas, os próximos passos do certame da CODEBA serão:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de nível superior, com exceção do de Advogado;

Peça processual ou parecer jurídico, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Advogado.

Desse modo, para os cargos de nível médio, a prova objetiva consistirá nas disciplinas de:

Língua Portuguesa, com 10 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático, com 10 questões;

Noções de Informática, com 5 questões;

Legislação Específica, com 5 questões; e

Conhecimentos Específicos, com 30 questões.

Já para os cargos de nível superior, com exceção do de Advogado e de Analista de Tecnologia da Informação (TI), serão:

Língua Portuguesa, com 15 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático, com 10 questões;

Legislação Específica, com 5 questões;

Conhecimentos Específicos, com 30 questões.

Assim, os cargos de Advogado e Analista de Tecnologia da Informação (TI) responderão às disciplinas de:

Língua Portuguesa, com 10 questões;

Legislação Específica, com 10 questões;

Conhecimentos Específicos, com 40 questões.

As provas objetivas e discursivas ou peça processual serão no dia 19 de novembro, ocorrendo simultaneamente, com a duração de 5 horas. No entanto, apenas haverá a correção da segunda fase para aqueles que passarem na primeira.

Para se aprovar na prova objetiva é necessário obter 50% ou mais do total de pontos, além de não ser eliminado por outros motivos, conforme o edital.

Nesse sentido, a prova discursiva consistirá em uma questão de conhecimentos específicos. Já para o cargo de Advogado será necessário confeccionar uma peça processual ou um parecer jurídico.

Como se inscrever?

Aqueles que desejarem trabalhar na CODEBA deverão se inscrever no certame dentro do prazo que já se inicia nesta terça, 18 de julho. Assim, até 21 de agosto, é necessário:

Primeiramente, ler todo o edital com atenção, a fim de conferir as regras do concurso e os critérios do cargo a que pretende concorrer;

Preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, com todas as informações corretas;

Imprimir e pagar o boleto bancário da taxa de inscrição até o dia 22 de agosto.

Veja também: Cemig abre concurso com 240 vagas

Nesse sentido, o valor da taxa é de:

R$ 70 para cargos de nível médio;

R$ 90 para cargos de nível superior.

No entanto, é possível pedir isenção deste valor até o dia 24 de julho. Para tanto, é necessário comprovar ter inscrição no Cadastro Único, ou seja, sendo membro de família de renda baixa.

Conheça melhor a CODEBA

A CODEBA é a Companhia das Docas do Estado da Bahia, com constituição em 17 de fevereiro de 1977, como empresa de economia mista.

Desse modo, seu objetivo inicial era de “administrar e explorar a atividade portuária dos portos de Salvador e Aratu, hoje Porto Organizado de Aratu-Candeias, e Malhado, atualmente Porto Organizado de Ilhéus”.

Atualmente, a Companhia tem o intuito de:

Exercer as funções da Autoridade Portuária;

Administrar e explorar comercialmente os portos organizados no Estado da Bahia.

Portanto, algumas de suas atribuições são, por exemplo:

Promover a realização de estudos, planos e projetos;

Realização de obras e serviços, de construção, ampliação, melhoramento, manutenção, segurança e operação dos portos e instalações portuárias sob sua jurisdição e responsabilidade;

Apoiar a ANTAQ na fiscalização dos contratos de arrendamentos e das cessões de áreas e instalações portuárias.