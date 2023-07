CÓDIGO DOS BANCOS: Lista Atualizada 2023

Com certeza você já precisou informar o código do banco ao fazer uma movimentação financeira. Mas no que exatamente ele consiste? Ele corresponde ao número da agência?

Vamos responder estas e outras dúvidas a partir de agora. Primeiramente, você tem que saber que o código dos bancos é chamado de Compe (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensação de Outros Papéis).

Além disso, ele consiste em três números que costumam aparecer antes do nome do banco em si. Eles ajudam na melhor identificação da instituição financeira. Dessa forma, os riscos de cometer equívocos durante as operações são menores.

Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o código dos bancos não equivale ao número da agência. Por exemplo, o código da Caixa Econômica Federal é 104, mas a instituição conta com milhares de agências. Cada uma delas é identificada por uma outra numeração.

Ou seja, a código 104 identifica a Caixa Econômica Federal e engloba todas as suas agências. Para identificar uma agência específica, temos o Código da Agência.

Dito isto, veja abaixo uma lista atualizada 2023 dos principais códigos de bancos.

Lista de código de bancos (Compe) das principais instituições do Brasil em 2023

Caixa Econômica Federal: 104

Banco BMG: 318

Santander: 033

Itaú: 342

City Bank: 745

Crefisa: 069

Sicredi: 748

Banco Inter: 077

Nubank: 260

Banco Original: 212

Agibank: 121

Next: 237

Neon Pagamentos: 735

PicPay: 380

Mercado Pago: 323

Bradesco S.A: 237

Bradesco Cartões: 204

Bradesco Financiamentos: 394

BTG Pactual: 208

C6 Bank: 336

Banco Carrefour: 368

Banco Cifra: 233

Banco Digio: 335

Banrisul: 041

Banco da Amazônia: 003

Banco Safra: 422

Modal: 746

BNDES: 007.

Atenção ao utilizar o código Compe

O código de bancos é muito importante tanto para você enviar como para receber valores. Se usar uma numeração errada, a operação não vai acontecer. E isso pode ser um grande problema. Assim sendo, o código Compe é requisitado em situações como:

Transferências bancárias entre contas de bancos diferentes;

Declaração de Imposto de Renda;

Depósitos em espécime feitos diretamente em caixas eletrônicos ou guichês de atendimento do banco;

E ainda para receber pagamentos, já que nesse caso o pagador deverá informar o código do banco do recebedor.

Mas, além do código de bancos, é muito importante ter em mãos outros dados no momento de realizar uma operação financeira. Na maioria dos casos, o Compe é solicitado como complemento, juntamente com o número da agência e conta do indivíduo.

O código de bancos é ainda útil por outro motivo bem simples: ele simplifica a operação e evita perda de tempo.

Alguns bancos possuem uma razão social diferente do nome impresso no cartão. Por exemplo, o banco Nubank é identificado nas operações financeiras como Nu Financeira S.A.

Assim, com o código do banco em mãos, você encontrará o banco de forma muito mais rápida. E o mais importante: sem qualquer chances de erro.

Considerações finais sobre o código dos bancos

Como vimos, o código dos bancos é muito importante para a conclusão as transações. Ao errar esse número, a operação não será concluída. Em alguns casos, os valores podem até mesmo ir para outra instituição! E nesse caso, será quase impossível reverter a situação.

Então, ao realizar qualquer transação financeira, certifique-se de ter em mãos o código Compe dos dois bancos envolvidos e outros dados, como:

Número da agência e número da conta;

Valor exato da transação;

Código de barras no caso de pagamento de contas;

Dados básicos como nome completo e CPF.

Por fim, o código Compe é um facilitador e jamais deve ser considerado algo que dificulte transações bancárias. Lembre-se que ele traz mais segurança de maneira geração para as operações!