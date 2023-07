Colby Covington quer Leon Edwards no UFC 295, diz Dustin Poirier e Khamzat Chimaev recusou

Colby Covington espera enfrentar Leon Edwards no UFC 295 em 11 de novembro no Madison Square Garden depois que um cartão amarelo em Londres se desfez.

“Essa é a última coisa [UFC President] Dana [White] me disse em Miami quando jantamos”, disse Covington no canal de Chael Sonnen no YouTube. “Leon não queria ter um dia de boas-vindas. Ele queria roubar seus fãs de um pay-per-view. Ele acha que eles são merecedores dessa merda de card do Fight Night neste fim de semana. Então eu me sinto mal pelos fãs de Londres.

“Agora, a última vez que ouvi, [my title fight] foi agosto setembro de [UFC executive] Hunter Campbell, e ele é um homem de palavra. A disputa pelo título está garantida. Eu sei que vou conseguir. Deve haver algo errado do lado de Leon. Talvez ele esteja ferido, talvez algo esteja acontecendo, talvez ele precise de um pouco mais de tempo para se preparar para o ‘Caos’. Mas, essa luta vai acontecer. Eles não vão colocar isso no deserto, em Abu Dhabi. Que sentido isso faz?”

Edwards pressionou para defender seu cinturão em outubro no UFC 294 depois de passar no card do UFC Londres de sábado para permitir mais tempo de recuperação de sua trilogia com Kamaru Usman no UFC 286. Covington pesou como lutador reserva para essa luta e posteriormente foi nomeado o contendor nº 1 por White.

Covington, ex-campeão interino dos meio-médios, afirmou que Dustin Poirier e Khamzat Chimaev eram as opções antes de seu papel reserva, mas ambos recusaram uma luta.

“Da minha parte, estou pronto desde o primeiro dia, desde o Jorge [Masvidal] lutar”, disse Covington. “Aceitei todas as lutas que me ofereceram. Primeiro foi o Dustin, eles queriam fazer aquela luta. Eles viram o potencial e uma grande luta ali e o ap **** de Dustin. Ele está com medo, ele fugiu do desafio. Agora sabemos que ele só fala, não anda.

“Então foi Chimaev. Eu estava pronto para acabar com o hype com Chimaev, mas ele está com medo. Ele não é profissional. Ele é um idiota. Ele fugiu da divisão. Ele está com medo de lutar. Ele fala todo esse grande jogo online, mas não fala dentro do octógono. Ele não assina contratos e é um profissional.

“Então isso não deu certo, então eles querem O ultimo lutador. eu aceitei O ultimo lutador, e só há uma pessoa que pode tirar isso de mim. Ele tirou de mim, Conor [McGregor]. Depois, passou a ser o lutador reserva em Londres.

Covington mirou em Poirier e Chimaev em várias entrevistas, levando a confrontos verbais com as estrelas do UFC na mídia. Chimaev negou ter recusado uma briga com Covington; a estrela chechena agora tem cartão amarelo contra Paulo Costa em sua estreia no peso médio no UFC 284.

Covington não luta desde março de 2022, quando derrotou o ex-companheiro de equipe e amigo Jorge Masvidal no UFC 272. Ele disse que o cartão amarelo contra Edwards no UFC 295 é uma “apólice de seguro” para o cartão pay-per-view.

“Eles não podem depender de Jon Jones”, disse Covington sobre o campeão peso-pesado, que está escalado para enfrentar Stipe Miocic na luta principal. “Você sabe melhor do que ninguém. Ele não é confiável, ele não é profissional. Ele poderia ser pego por causa de esteróides, poderia tomar um copo de tequila e um pouco de açúcar de meleca no nariz, e poderia estar batendo na esposa e na prisão novamente.

“Então, quem melhor do que ter como apólice de seguro do que Colby ‘Chaos’ Covington, o cara que por acaso ocupa o quarto maior portão da história da arena no Madison Square Garden. Eu acho que é onde isso vai acabar tocando.”

Se isso não acontecer, no entanto, Covington afirmou que Edwards tinha um tempo limitado para atrasar.

“Eu simplesmente não vejo isso sendo adiado [past] Dezembro em Las Vegas”, disse ele. “Eu penso [Edwards] Vou ser despojado se for além disso.

A boa notícia para Covington é que White já tem como alvo a luta Edwards x Covington para o evento em Nova York. Agora só falta a assinatura dos contratos.

“Acontece que o [UFC] os direitos de mídia estão chegando ao fim no final deste ano”, acrescentou. “Então, sabemos que eles vão querer empilhar shows e conseguir as maiores e melhores lutas antes de terem que fazer um novo acordo de direitos de mídia.”

Abaixo está o vídeo completo de Covington.