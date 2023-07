Colleen Ballinger uma vez cantou ‘Single Ladies’ de Beyonce em Blackface

A YouTuber/comediante – famosa por sua personagem viral Miranda Sings – está novamente na mira dos críticos que desenterraram o clipe problemático de seu passado… um vídeo mostrando Colleen com maquiagem escura em sua caneca enquanto ela canta junto com ” Mulheres solteiras.”

Não está claro exatamente em que ano isso aconteceu, mas com base na página do YouTube de Miranda Sings, parece ser em algum momento de 2017 ou 2018 … e embora seja uma postagem não listada, é ainda acordada. Alguns dos comentários afirmam que o vídeo do blackface foi oferecido como uma prévia exclusiva para as pessoas que compraram o livro de Colleen, “My Diarrhea”.