Colts RB Jonathan Taylor nega relatório da ESPN ameaçando seu sustento

Indianapolis Colts correndo de volta Jonathan Taylor foi às redes sociais na noite de domingo para negar uma ESPN relatório que afirma que a franquia está considerando colocá-lo no IL não relacionado ao futebol por uma lesão nas costas que ele supostamente relatou em seu exame físico pré-treinamento.

Taylor, 24, agora afirma que nunca relatou uma lesão nas costas porque nunca houve uma para relatar e criticou ESPNde Stephen Holder por suas fontes não confiáveis.

“Primeiro: nunca tive dor nas costas”, tuitou Taylor. “Segundo: nunca relatou dor nas costas. Não tenho certeza de quem são as ‘fontes’, mas encontre novas.”

Holder relatou a situação no domingo, alegando que os Colts estão “considerando a possibilidade de colocar Taylor na lista de lesões fora do futebol, o que pode resultar na retenção de seu salário em Indianápolis, disse a fonte”.

Taylor está entrando no último ano de seu contrato de calouro e os running backs estão lutando por melhores salários. Agora que Holder está relatando que o RB discutiu um problema nas costas com a equipe médica da equipe na terça-feira, sua renda pode estar em jogo.

Jonathan Taylor contra Jim Irsay

Jim Irsay deixou claro que não oferecerá a Taylor uma extensão de contrato e o running back solicitou uma troca no sábado, após uma reunião de uma hora com o proprietário dos Colts.

Irsay, 64, não pretende assinar com Taylor para uma extensão no momento e provavelmente tentará obter o máximo retorno em uma negociação, o que é improvável no momento.

A forma como esta situação está se desenrolando pode configurar uma guerra entre Irsay e Taylor, um impasse que afetaria negativamente o prime do RB.

Taylor, que falhou em seu exame físico devido a uma cirurgia no tornozelo, está atualmente na lista de PUP, mas a suposta lesão nas costas pode fazer as coisas piorarem. Anthony Richardson, entretanto, está brilhando, até agora. O quarterback novato está impressionando os fãs durante o campo de treinamento.