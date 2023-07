com edital iminente, conheça a carreira de policial penal

Mais um concurso SP ( São Paulo) está muito esperado. Dessa vez, trata-se do edital para policial penal. O certame já conta com banca organizadora, o que faz com que o documento esteja na condição de iminente.

O edital vai sair em breve e com isso ofertar 1.100 vagas para a categoria. A escolhida foi a FGV. O anúncio aconteceu na segunda-feira, 19 de junho.

Divisão de vagas do concurso policial penal SP

A previsão é que sejam ofertadas 1.100 vagas no concurso Polícia Penal SP, sendo 50 para mulheres e 1.050 para candidatos do sexo masculino. Os aprovados poderão ter porte de arma e as cotas seguirão a legislação estadual.

“Esse concurso é importante porque hoje nós não contamos mais com candidatos remanescentes do sexo masculino. O último concurso foi em 2017”, afirmou Daniela.

Os ganhos iniciais serão de R$3.515,72 e os agentes também têm um adicional de insalubridade de R$785,67. O que totaliza R$4.301,39.

Requisitos policial penal

Para participar do concurso, o interessado precisa apresentar os seguintes requisitos: ensino médio completo, estar em dia com a justiça eleitoral, não possuir antecedentes criminais e, na data da posse, 18 anos completos.

Segundo o que foi estabelecido não há exigência de CNH – Carteira Nacional de Habilitação e nem regras determinadas sobre altura mínima.

Atualmente, os salários são de R$3.515,72, incluindo R$1.757,86 de vencimento básico e R$1.757,86 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Contudo, os aprovados também receberão o adicional de insalubridade.



Você também pode gostar:

Outros benefícios pagos serão auxílio-transporte e auxílio-alimentação , o total de R$ 12 por dia em atividade.

No que se refere à carga horária, será de 12 horas seguidas de trabalho por 36 horas seguidas de descanso, podendo ser convocado sempre que presentes o interesse e a necessidade do serviço, conforme estabelecido na Resolução SAP nº 91. Vale lembrar que entre as atribuiçõesdo cargo estão:

desempenhar atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema Prisional.

Como serão as provas do concurso Polícia Penal SP?

O certame para policial penal será composto de quatro fases. Além das provas objetivas, as demais etapas são:

Prova de condicionamento físico;

Prova de aptidão psicológica;

Comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada.

Os conteúdos sobre a fase objetiva já foram confirmados pela presidente Daniela. Os candidatos, portanto, serão submetidos às questões de: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Sobre a estrutura das provas, deverão ser seguidas as formas dos editais anteriores. No que se refere à contratação: “O candidato será nomeado para unidade que for conveniente no momento para a Administração. Ele pode ir para qualquer unidade do estado de São Paulo. A definição da lotação ocorre antes da nomeação” , afirma Daniela.

Análise do perfil psicológico do concurso policial penal SP

Entre as demais características do aprovado, a avaliação do perfil psicológico deve levar em conta os seguintes itens:

bom relacionamento interpessoal e controle emocional;

boa resistência à fadiga psicofísica;

adequado nível de ansiedade;

bom domínio psicomotor;

adequada capacidade de improvisação;

controlada agressividade e adequadamente canalizada;

bom nível de atenção e concentração;

adequada impulsividade;

ausência de sinais fóbicos e desrítmicos;

diminuída flexibilidade de conduta;

boa criatividade e elevada disposição para o trabalho;

elevado grau de iniciativa e decisão (autonomia); e

excelente receptividade e capacidade de assimilaç

Criação do policial penal

A Proposta de Emenda Constitucional que cria a Polícia Penal de São Paulo foi promulgada em 2022, contudo, a carreira ainda não foi regulamentada. levando em conta essa afirmativa, o edital do próximo concurso virá com vagas para agente de segurança penitenciária.

Entretanto, se a regulamentação acontecer no decorrer do certame, os candidatos que passaram pelas provas e que foram aprovados serão contratados como policiais penais.

“O concurso será realizado para agente de segurança penitenciária porque a PEC ainda precisa de regulamentação. Mas é importante ressaltar que o concurso não será afetado pela regulamentação”, avisou Daniela sobre a regulamentação.