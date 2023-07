Com Entrar, Cadastrar e fazer consultas?

O Meu INSS é uma plataforma online criada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Brasil, que possibilita aos cidadãos acesso a informações e serviços ligados aos seus benefícios previdenciários sem a necessidade de visitar uma agência física do INSS. Neste artigo, você aprenderá como acessar, registrar-se e fazer consultas na plataforma Meu INSS.

O que é o Meu INSS?

O Meu INSS é uma ferramenta online oferecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Brasil. Nesse sentido, destina-se a facilitar o acesso dos cidadãos a informações e serviços relacionados aos seus benefícios previdenciários. Isso inclui aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade entre outros, sem a necessidade de visitar um escritório físico do INSS.

Além disso, o Meu INSS oferece uma série de serviços e informações úteis, como orientações sobre aposentadoria e informações sobre os direitos e deveres dos segurados.

Serviços disponíveis no Meu INSS

A ferramenta faz parte do portal Gov.br. No site ou no aplicativo, você pode realizar os seguintes serviços:

Marcar benefícios e serviços;

Simular aposentadoria;

Solicitar auxílio-doença;

Solicitar salário-maternidade;

Enviar documentos;

Emitir Extrato de Contribuição (CNIS);

Emitir Guia da Previdência Social (GPS);

Acompanhar a movimentação de seus pedidos;

Consultar vínculos trabalhistas;

Consultar extratos de recolhimento;

Consultar calendário de pagamento;

Solicitar reembolso de deslocamento para realização de perícia médica em outra cidade;

Prova de vida;

Consulta de empréstimo e margem consignável.

Estes são apenas alguns dos 90 serviços disponíveis na plataforma, acessíveis via site ou smartphone (Android ou iPhone). Sem filas e economizando tempo e dinheiro para todos os cidadãos.

Como se cadastrar no Meu INSS

Para se cadastrar no Meu INSS é muito simples, basta ter uma conta ativa no portal Gov.br. Esta única conta permitirá que você acesse todos os serviços disponíveis. A seguir, você aprenderá como criar sua conta, desbloqueá-la e tudo mais que precisa para acessar esta importante ferramenta.

Para se cadastrar no Gov.br e acessar a plataforma Meu INSS, siga os passos abaixo:

Clique aqui para criar sua conta;

Digite seu CPF e clique em “Continuar”;

Aceite os termos de uso e a política de privacidade;

Confirme que você é um humano;

Você pode criar sua conta através do seu banco, se ele for um dos seguintes: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi, Banese ou Banestes. Se você escolher esta opção, será redirecionado para o ambiente do banco;

Se não quiser criar sua conta usando os dados do banco, clique em “Tentar de outra forma”;

Será necessário responder a algumas perguntas sobre você, como “Qual é o seu mês de nascimento”, para confirmação cadastral;

Após a confirmação, aparecerão seu CPF e nome completo. Se as informações estiverem corretas, clique em “Continuar”;

Agora você fará a autenticação da sua conta por e-mail ou telefone celular. Após escolher uma das opções, um código será enviado para você;

Digite o código na tela de cadastro e clique em “Continuar”;

Defina sua senha e clique em “Continuar”;

Na nova tela, clique em “Concluir” e sua conta Gov.br estará pronta.



Com apenas alguns passos, você terá uma importante conta que permitirá o acesso a uma enorme variedade de serviços públicos.

Como entrar no Meu INSS

Entrar na plataforma Meu INSS é muito simples. Você pode fazer isso através do site ou do aplicativo para smartphone.

Para acessar a plataforma via site, digite “meu.inss.gov.br” no seu navegador ou clique neste link. Ao fazer login, você terá acesso a mais de 90 serviços, como já mencionado na explicação sobre o que é a ferramenta.

Para acessar o Meu INSS via aplicativo é muito simples, basta baixar gratuitamente o aplicativo (Android ou iPhone). Com o aplicativo instalado no celular, basta fazer login com sua conta Gov.BR e ter acesso a mais de 90 serviços, como já mencionado na explicação sobre o que é a ferramenta.

Como recuperar a senha do Meu INSS

Se você esqueceu a senha que criou para o Meu INSS, não se preocupe, isso é muito comum. Siga os passos abaixo para recuperar sua senha:

Acesse esta URL para acessar sua conta;

Informe seu CPF e clique em “Continuar”;

Na nova tela, clique em “Esqueci minha senha”;

Para recuperar sua senha, será necessário uma prova de autenticidade. A primeira opção é via reconhecimento facial com o uso de um QR Code. Para recuperar dessa forma, é necessário que você tenha o aplicativo instalado no seu celular (Android ou iPhone);

Abra o aplicativo gov.br, selecione a opção “Ler QR Code”, e aponte a câmera do seu celular para a imagem abaixo;

Se você não tem um smartphone, ainda é possível validar sua conta pelo seu banco, e-mail ou celular e formulário de atendimento. Na primeira opção, você será transferido para o ambiente de login do seu banco, na segunda receberá um código que será utilizado para recuperar a senha, e na última terá de preencher um formulário que permitirá a recuperação da senha.

Recuperar sua senha é realmente muito simples. Siga os passos com calma e, em poucos minutos, você poderá acessar novamente sua conta.

Como fazer consultas no Meu INSS

O Meu INSS oferece uma variedade de consultas e serviços que você pode fazer usando a plataforma. Aqui estão as principais consultas e como realizá-las.

Como consultar o benefício do INSS pelo CPF

Para consultar seus benefícios usando apenas seu CPF, você precisa baixar o aplicativo Meu INSS (Android ou iPhone) ou acessar o site. Depois disso, siga os seguintes passos:

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login informando seu CPF e senha do Meu INSS (se você não tem um cadastro, veja o tópico “Como fazer cadastro”);

Na tela inicial, você já visualiza seus dados de contribuição.

Além de consultar seus benefícios, você também pode consultar pedidos, fazer pedidos, pedir benefício por incapacidade, simular aposentadoria, consultar extratos e muito mais.

Como consultar NIT pelo Meu INSS

O Número de Identificação do Trabalhador (NIT) é uma numeração atribuída pelo INSS ao trabalhador autônomo em seu registro no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Para visualizar seu NIT no site ou no aplicativo, você deve:

Acessar o site ou o aplicativo;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login informando seu CPF e senha (se você não tem um cadastro, veja o tópico “Como fazer cadastro”);

Na tela inicial, você já visualiza seu NIT.

Como simular tempo de contribuição no INSS

Simular sua aposentadoria é bastante simples usando o site ou o aplicativo Meu INSS. Basta seguir os passos abaixo:

Acessar o site ou o aplicativo;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login informando seu CPF e senha (se você não tem um cadastro, veja o tópico “Como fazer cadastro”);

Clique em “Simular Aposentadoria”.

É importante lembrar que essa simulação é apenas um demonstrativo e não garante o direito ao benefício. Quando você for fazer sua solicitação, o INSS pode solicitar algum documento para comprovar as informações.

Como obter o extrato de pagamento do benefício

Para obter seu extrato de pagamento de benefício no Meu INSS, siga os passos abaixo:

Acessar o site ou o aplicativo;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login informando seu CPF e senha (se você não tem um cadastro, veja o tópico “Como fazer cadastro”);

Clique em “Ver mais”;

Clique em “Extrato de pagamento”.

A página que será carregada detalha as informações de pagamento do benefício, como valores, datas e o banco.

Como obter os extratos previdenciários do INSS (CNIS)

Para obter seu extrato de pagamento de benefício no Meu INSS, siga os passos abaixo:

Acessar o site ou o aplicativo;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login informando seu CPF e senha (se você não tem um cadastro, veja o tópico “Como fazer cadastro”);

Clique em “Extrato de Contribuição (CNIS)”.

A página que será carregada detalha as informações de todos os seus vínculos de trabalho, remunerações e contribuições previdenciárias, constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Como consultar o extrato de Concessão de Benefício

Para obter seu extrato de Concessão de Benefício no Meu INSS, siga os passos abaixo:

Acessar o site ou o aplicativo;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login informando seu CPF e senha (se você não tem um cadastro, veja o tópico “Como fazer cadastro”);

Clique em “Extrato de informações do Benefício”.

A página que será carregada detalha as principais informações sobre seu benefício, como a espécie do benefício, data de início, renda inicial e atualizada.

Como desbloquear o benefício INSS para empréstimo?

O beneficiário do INSS que deseja fazer um empréstimo consignado precisa primeiro desbloquear essa opção. Para fazer isso, o benefício deve ter sido concedido há pelo menos 90 dias após a concessão para desbloquear o consignado.

Após esse prazo, é necessário ter em mãos um documento de identificação com foto, termo de responsabilidade, termo de compromisso para análise do pleito. Em seguida, siga o processo abaixo:

Clique em “Novo Pedido”;

Digite na busca “Bloquear/Desbloquear Benefício para empréstimo consignado”;

Siga os passos solicitados pela plataforma. Lembre-se de ter em mãos os documentos digitalizados, preferencialmente no formato PDF, colorido em 24 bits e com qualidade de 150 DPI, com os arquivos não excedendo 5MB.

Como fazer a prova de vida do INSS pelo Meu INSS?

Em 2023, será possível fazer a prova de vida de forma digital por biometria facial. Esse projeto foi iniciado no ano passado e, para saber se já está disponível para você, acesse o aplicativo ou site e clique na opção “Prova de vida”.

A prova de vida feita por meio da biometria facial tem validade oficial, mas se você ainda não teve a prova de vida por biometria liberada, ainda será necessário ir até uma agência bancária.

Perguntas Frequentes

Abaixo, você encontrará as respostas para as perguntas mais frequentes sobre o Meu INSS.

Como atualizar o aplicativo Meu INSS?

Para atualizar seu aplicativo, basta acessar sua loja de aplicativos (Android ou iPhone) e verificar se o aplicativo tem alguma atualização disponível. As versões mais recentes do aplicativo são:

iPhone: Versão 4.16.11

Android: Versão 4.17.02

Se sua versão não for uma dessas, recomendamos que você as utilize.

O que fazer em caso de dúvidas ou problemas no Meu INSS?

Se você tiver alguma dúvida ou problema relacionado ao site ou ao aplicativo, pode ligar para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135 e resolver por gravação ou com a ajuda de um atendente. O atendimento pelo telefone 135 é gratuito e pode ser feito das 07h às 22h, de segunda-feira a sábado.

Como saber o meu número do PIS no Meu INSS?

Para consultar seu número do PIS pela internet, é muito fácil. Basta utilizar o aplicativo Meu INSS. Para facilitar sua busca, criamos um guia sobre como consultar o número do PIS pelo CPF na internet.

Como saber se meu benefício do INSS foi aprovado?

Para saber se sua solicitação de benefício foi aprovada, você pode acessar o site ou o aplicativo e clicar em “Consultar Pedidos” ou “Extrato de informações do Benefício”.

Como saber se as parcelas do INSS estão sendo pagas?

Ao acessar o site ou o aplicativo do Meu INSS, você poderá conferir seu extrato de pagamentos, como explicamos no tópico “Como obter o extrato de pagamento do benefício”.

Como pagar o INSS como autônomo?

Se você trabalha como autônomo, o pagamento do INSS pode ser feito em casas lotéricas, bancos, aplicativos bancários e internet banking após preencher o Guia da Previdência Social (GPS).

Como saber meu tempo de contribuição no INSS?

Se você quer saber apenas quantos meses contribuiu, a forma mais simples de fazer é acessar o site ou o aplicativo do My INSS e clicar em “Detalhar”. Na tela que será aberta, você verá quantos meses ou anos você já contribuiu.

Também é possível ter essa visão sobre o tempo de contribuição ao acessar a opção “Extrato de Contribuições (CNIS)”. Nela estarão todos os seus vínculos, remunerações e contribuições previdenciárias.

Como emitir o Guia da Previdência Social?

O Guia da Previdência Social ou GPS é um documento que permite ao contribuinte individual, ao segurado especial, ao segurado facultativo e às empresas obrigadas a entrega da Guia do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP/SEFIP) pagar as contribuições sociais. Você não consegue fazer a emissão pelo My INSS, mas pode chegar ao site do Sistema de Acréscimos Legais (SAL) digitando “Emissão de Guia da Previdência Social” na busca.

Agora que você entendeu como funciona o My INSS, compartilhe este conteúdo com pessoas que você gostaria que entendessem mais sobre esse assunto.