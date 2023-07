Com Henry Cejudo fora, Marlon Vera agora mira em enfrentar Pedro Munhoz no UFC 292

Marlon Vera deve permanecer no retorno do UFC a Boston, em agosto.

Várias pessoas que conheciam os planos da organização confirmaram ao MMA Fighting que o UFC está perto de finalizar a luta entre Vera e Pedro Munhoz no UFC 292, que acontece no dia 19 de agosto, no TD Garden. Acordos verbais estão em vigor para o confronto, que foi revelado pela primeira vez pela empresa de administração de Vera nas redes sociais.

Munhoz substitui o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo, que inicialmente enfrentaria Vera em sua segunda luta desde que saiu da aposentadoria.

Depois de perder lutas consecutivas para José Aldo e Dominick Cruz, Munhoz competiu contra Sean O’Malley em julho de 2022 no UFC 276. A luta foi declarada sem competição depois que O’Malley acertou uma cutucada acidental no olho no segundo round. “The Young Punisher” voltou em abril para derrotar o crescente Chris Gutierrez no UFC Kansas City.

Vera quer se recuperar da derrota por decisão para Cory Sandhagen na luta principal do card do UFC San Antonio em março.

O UFC 292 tem como luta principal a luta pelo cinturão peso-galo, com O’Malley tentando destronar Aljamain Sterling, enquanto Zhang Weili enfrenta Amanda Lemos no co-evento principal do campeonato peso-palha.