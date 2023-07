começa hoje (21) o período de solicitação da isenção da taxa

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal em Palmas, estado do Tocantins.

A instituição oferece diversos cursos e oportunidades para os seus alunos, atraindo novos estudantes de todo as partes do Brasil anualmente.

A UFT ainda não publicou o edital da próxima edição de seu vestibular. Porém, os candidatos já podem acessar o edital da isenção da taxa de inscrição.

As solicitações do benefício poderão ser solicitadas a partir desta sexta-feira, dia 21 de julho. Dessa forma, para que você consiga solicitar o benefício, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UFT. Vamos conferir!

Vestibular UFT 2024: começa nesta sexta-feira (21) o período para solicitar a isenção

Conforme as informações divulgadas pelo edital de isenção da UFT, publicado no dia 07 de julho, os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2024 a partir desta sexta-feira, dia 21 de julho. Os pedidos serão recebidos até o dia 31 do mesmo mês.

Para solicitar a isenção, basta acessar o site da Copese e clicar em “Vestibular 2024.1”. Depois disso, é só preencher o formulário eletrônico da isenção da taxa e enviar. Todo o processo será realizado de forma online.

Os candidatos também deverão anexar todos os documentos exigidos pela UFT ao formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição. O prazo para esse procedimento é o dia 31 de julho.

Vestibular UFT 2024: quando o resultado da isenção será divulgado?

Os participantes que solicitarem a isenção da taxa de inscrição poderão consultar o resultado provisório da solicitação no dia 09 de agosto, a partir das 17h. O documento será liberado no site da Copese.

Será possível enviar recursos quanto ao resultado provisório. Nesse caso, os candidatos deverão enviar as solicitações entre os dias 10 e 11 de agosto no mesmo site.

Por fim, no dia 18 de agosto, a UFT irá divulgar o resultado dos recursos enviados pelos participantes e o resultado definitivo das solicitações de isenção da taxa.



Vestibular UFT 2024: quem pode solicitar?

A UFT estabeleceu alguns critérios para a solicitação da isenção da taxa nesta edição do vestibular. Poderão pedir o benefício os candidatos que:

Forem membros de uma família de baixa renda e estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

Possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e tiverem cursado todo o ensino médio em uma escola da rede pública de ensino ou em uma escola da rede privada com bolsa integral.

Como previsto pelo edital, os candidatos deverão apresentar alguns documentos para comprovar que se encaixam nas condições mencionadas. A lista completa da documentação obrigatória está disponível no edital da UFT.

Vestibular UFT 2024: inscrições no processo seletivo

O edital de abertura do Vestibular 2024 da UFT será publicado no dia 01 de agosto diretamente no site da Copese.

Porém, a universidade já antecipou algumas datas prováveis do processo seletivo para os candidatos. O período de inscrições no Vestibular da UFT irá começar no dia 25 de agosto e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 11 de setembro.

Os estudantes poderão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário eletrônico que será disponibilizado no site da Copese.

Vestibular UFT 2024: aplicação das provas

Nesta edição do Vestibular da UFT, todos os candidatos deverão realizar uma prova presencial no dia 29 de outubro de 2023.

A prova será composta por uma proposta de redação e também por questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão distribuídas nas seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.